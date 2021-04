Senadora Soraya Thronicke indica emendas no valor total de R$ 514 mil ao Assentamento Bandeirantes

A senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) indicou, ao Orçamento Geral da União deste ano (OGU 2021), duas emendas no valor total de R$ 514 mil para o Assentamento Bandeirantes, localizado no município de Miranda (MS). De acordo com a parlamentar, são R$ 232 mil para a implantação da técnica de cultivo hidropônico no assentamento e R$ 282 mil para a construção de tanques elevados para a criação de pintado.





“Tenho buscado destinar recursos para a agricultura familiar do Estado e, em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, quero contribuir também com a implantação e capacitação dos assentados para que eles tenham condições de ampliar a renda mensal”, declarou Soraya Thronicke, completando que o foco é transformar o Assentamento Bandeirantes em um modelo para os outros do Estado.





A senadora acrescenta que, após viabilizar o projeto, o próximo passo será levar o mesmo modelo para as aldeias indígenas de Mato Grosso do Sul. “Primeiro, precisamos mudar o conceito social da agricultura familiar, pois os assentados precisam de investimentos em capacitação. Esses pequenos produtores rurais já são proprietários de terras férteis e, agora, falta produzir e agregar valor aos seus produtos. Depois, a intenção é reproduzir esse elo do IFMS com o pequeno agricultor e com os indígenas do Estado, gerando ótimos frutos para ambos”, planeja a senadora.





A reitora do IFMS, Elaine Cassiano, explica que a parceria com a senadora Soraya Thronicke contribui para que o Instituto possa levar às comunidades do Estado o seu projeto de inovação e tecnologia. “Nós temos várias pesquisas no âmbito do IFMS e agora vamos colocá-las em prática, começando pelos sistemas produtivos de criação sustentável de pintados em tanques elevados e de cultivo hidropônico. O Assentamento Bandeirantes será um modelo para os outros assentamentos do Estado e, por isso, já planejamos iniciar o projeto no mês de maio, levando seis meses para implantar e mais seis meses para acompanhar”, informou.





Segundo a reitora, com os recursos das emendas da senadora, serão construídos de 16 a 20 tanques elevados e três estufas para o cultivo hidropônico. “Esses dois projetos são sustentáveis e não utilizam muita água. A ideia é ensinar as 60 famílias do Assentamento Bandeirantes para que eles possam tocar os dois projetos sozinhos e até formarem uma cooperativa, pois somente os tanques de peixe devem gerar uma renda mensal de até R$ 25 mil para o assentamento todo”, explicou, estimando que, com a hidroponia, a cada 45 dias será possível produzir até 3 mil plantas.





Além da implantação dos dois projetos, a parceria do IFMS com o Assentamento Bandeirantes inclui a capacitação dos assentados em empreendedorismo, fluxo de caixa e aproveitamento da carcaça dos peixes. “Com o sucesso dessa parceria entre a senadora e o Instituto, no próximo ano queremos levar o mesmo modelo para as aldeias indígenas. Já estou mapeando essas aldeias para iniciar o projeto em 2022”, revelou Elaine Cassiano.





Para o líder do Assentamento Bandeirantes, Joeldo de Oliveira, as emendas da senadora Soraya Thronicke, aliadas com a parceria com o IFMS, vão ajudar a melhorar a renda dos assentados. “Nós só temos a agradecer à senadora Soraya, pois sem esse recurso nada disso seria possível. Esperamos que os dois projetos sejam implantados dentro do prazo para que, a partir de 2022, já possamos comercializar a nossa produção de pintado e de hortaliças”, finalizou.









