DOURADOS| Prefeitura recebe sindicato da enfermagem para debater demandas da categoria

Participaram da reunião membros do Sindenf-MS, da Assessoria Jurídica do Gabinete e das secretarias de Governo e Saúde

Encontro aconteceu na sala de reuniões do gabinete

Um grupo de representantes do Sindenf-MS (Sindicato dos Servidores dos Setores de Enfermagem da Grande Dourados) foi recebido nesta quinta-feira (22) na Prefeitura de Dourados pelos secretários de Governo e Saúde, Henrique Sartori e Edvan Marcelo Marques, e também pela equipe de assessoria jurídica do gabinete do prefeito Alan Guedes para tratar das demandas da classe.





Os quatro pontos principais da reunião foram: uma data-base para reajustes salariais da categoria, a majoração da gratificação de insalubridade, as progressões salariais e promoções e também o fornecimento de insumos.

Segundo o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Henrique Sartori, as questões levantadas são de extrema importância e o Executivo Municipal já está fazendo levantamentos para entender a viabilidade de algumas solicitações.





“Vamos realizar estudos de impacto financeiro da data-base de reajustes e das progressões salariais. É preciso conhecer os números antes de fazer compromissos, para traçar um plano real de atendimento as demandas”, disse Sartori.





Sobre os insumos, o secretário interino de Saúde, Edvan Marcelo Marques, explicou que o processo de licitação para a compra com os fornecedores já está em andamento.





ASSECOM