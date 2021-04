Em reunião da bancada, senadora Soraya Thronicke destaca construção do centro de hemodiálise de Jardim

senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) ©DIVULGAÇÃO

A senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) destacou, durante reunião da Bancada Federal com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e os prefeitos de 10 municípios, o investimento de R$ 3 milhões para a construção do Centro de Hemodiálise de Jardim (MS), que é fruto dos recursos de emendas destinadas à área de saúde no Estado. “O Centro de Hemodiálise vai atender os pacientes renais crônicos de Jardim e dos municípios da região, desafogando Campo Grande (MS) e encurtando as distâncias percorridas por eles, que chegam a viajar até 1,2 mil quilômetros por semana em busca do tratamento”, informou.





Graças à atuação da parlamentar sul-mato-grossense, a construção do Centro de Hemodiálise terá capacidade de atendimento para pacientes de sete municípios que integram a região sudoeste do Estado - Bela Vista, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque e Porto Murtinho. “Com os R$ 3 milhões, será possível construir o centro, além de comprar as máquinas de hemodiálise e demais equipamentos necessários”, ressaltou a senadora, lembrando que a região conta com 105 mil habitantes e não tem nenhum centro de hemodiálise para atender os renais crônicos desses sete municípios, que são obrigados a se deslocar até três vezes na semana para Campo Grande, Aquidauana ou até Ponta Porã.

Ainda durante a videoconferência com o governador e os prefeitos de Sidrolândia, Naviraí, Nova Andradina, Aquidauana, Maracaju, Paranaíba, Amambai, Rio Brilhante, Coxim e Caarapó, Soraya Thronicke também informou que parte dos recursos da bancada federal para a área de saúde no Estado será investida na Maternidade Cândido Mariano, em Campo Grande. “A Maternidade Cândido Mariano vem passando por enormes dificuldades financeiras e o recurso chegará em boa hora para atender as necessidades mais urgentes da unidade hospitalar da Capital”, considerou, completando que o valor ainda não foi definido.





ASSECOM