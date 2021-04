Deputado Evander Vendramini pede ao Dnit manutenção e melhorias em vias públicas de Camapuã

deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) ©ARQUIVO

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) encaminhou dois requerimentos ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit-MS) solicitando serviços de manutenção asfáltica e instalação de faixas de pedestres em vias públicas de Camapuã. Os documentos foram enviados hoje, 9, ao órgão em atendimento ao vereador progressista Jérson Junior.





O primeiro requerimento se refere à manutenção da rua Pedro Celestino (BR 060), entre as ruas Cuiabá e Campo Grande. Conforme o vereador, o trecho apresenta constantes problemas, como buracos e água empossada devido à falta de drenagem de água pluvial. “Veio ao meu conhecimento que isso não ocorre apenas em períodos chuvosos, mas também quando é utilizada água para lavagem dos estabelecimentos comerciais da região, o que causa transtornos àquelas que circulam no local”, explicou Evander.





Diante dessa situação, o parlamentar acrescentou ao requerimento a viabilidade de se fazer um estudo técnico-financeiro com objetivo de buscar uma solução definitiva para neutralizar essas ocorrências.





O outro pedido encaminhado ao Dnit solicita a implantação de faixa de pedestre elevada também na Rua Pedro Celestino. Os locais citados no requerimento são os cruzamentos com as ruas Pedro Pereira da Rezende, Mato Grosso, Habib Lauandos, Marechal Rondon, Campo Grande, Francisco Faustino, entre a rua 1o de Abril e rua Jeronimo Alves Ferreira, próximo à ponte sobre o Rio Camapuã, na avenida Manoel Alves Rodrigues (saída para Paraíso das Águas), no cruzamento com a rua Conde de Prattes e próximo à rua Gláucio Pereira.





Os pontos e cruzamentos destacados no requerimento são os mais críticos da rodovia que passa dentro do perímetro urbano de Camapuã. “O constante e intenso tráfego de veículos nesses locais aumenta o risco de acidentes automobilísticos envolvendo pedestres. É preciso garantir a segurança da população nessa região”, apontou o deputado progressista.









Por: Adriana Viana