Way-306 entrega Posto de Fiscalização para a Agepan na MS-306

Instalação foi construída com padrão de qualidade e modernidade e faz parte do Contrato de Concessão

Descerramento da Placa de Inauguração: Vice- prefeito de Cassilândia – Valdecy Pereira da Costa, diretor-presidente da Way-306 – Paulo Lopes, Prefeito de Chapadão do Sul – João Carlos Krug, Diretor da Agepan Ayrton Rodrigues, Prefeito de Costa Rica - Cleverson Alves dos Santos e o diretor financeiro da Way-306 ©Giovanni Mott.

A Way-306 - Concessionária da Rodovia MS-306 entrega nesta sexta-feira, 9 de abril, o Posto de Fiscalização da Agepan (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), localizado no km 110+320 da MS-306. A ação faz parte do Contrato de Concessão firmado com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, em apoio ao sistema de fiscalização da rodovia.





Representando a Agepan, estarão presentes no evento de entrega das instalações o Diretor de Regulação e Fiscalização – Transportes, Rodovias e Portos, Ayrton Rodrigues; o Coordenador da Câmara Técnica de Rodovias, Edson Alves Delgado; a Coordenadora da Câmara de Regulação Econômica, Rosirene Reggiore Pereira Caldas; e os Assessores da Diretoria: Ernesto Takamasa Katsu, Adriana de Vito Rós Ortiz e Andressa Chiarello.





A Way-306 estará representada pelo seu diretor presidente, Paulo Nunes Lopes; o diretor administrativo financeiro, Giovanni Mott; o gerente de engenharia; Alexandre Siqueira, o gerente de operações Marcelo Ceccarelli; além de coordenadores e colaboradores da concessionária.

O Posto da Agepan na MS-306

O posto foi construído seguindo os padrões de qualidade e modernidade, com todos os equipamentos necessários para promover a comunicação da Agepan com o CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária e com a nova base da PMRv (Polícia Militar Rodoviária) do Mato Grosso do Sul, também construída pela Way-306 no km 133+320 metros.





Além das instalações, a Way-306 também já forneceu para a Agepan um veículo (marca/modelo), devidamente equipado (com que?), para a operacionalização e fiscalização da MS-306.





Para Ayrton Rodrigues, essa estrutura é muito importante nesse novo contexto de serviços que o Estado de Mato Grosso do Sul está dispondo, que é a Concessão de Rodovia. “Essa é a primeira Concessão do Estado, e a Agepan tem um papel importante, não só na parte administrativa, mas também no acompanhamento de todas as obrigações de ordem técnica, de desempenho e do cumprimento dos cronogramas. A partir de agora, a Agepan estará presente e de forma ininterrupta para supervisionar o desenvolvimento de todas as obrigações da concessionária. É um marco desse momento que o Estado está dispondo para podermos fiscalizar as obras da Way-306”, relata o Diretor.

O diretor presidente da Way-306 Paulo Nunes Lopes

Segundo Paulo Lopes, o novo posto de fiscalização vai legitimar ainda mais os serviços públicos concedidos à iniciativa privada. “Isso incrementa a confiabilidade e transparência do Contrato de Concessão da MS-306”, declarou o diretor presidente da Way-306.





Sobre a Way 306 - A Way-306





Concessionária da Rodovia MS 306 S.A. assinou o contrato de concessão da rodovia MS-306 com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em 19 de março de 2020 e, a partir de 22 de abril, assumiu por 30 anos a responsabilidade pela administração, recuperação, conservação, manutenção, implantação de melhorias e ampliação da rodovia. A concessão estadual compreende toda a extensão da MS-306, desde o km zero, Divisa de MS/MT, até o km 218,1 no entroncamento com a BR-158, em Cassilândia (MS), e incorpora 1,4 quilômetro da BR-359, do km zero à Divisa MS/GO; totalizando 219,5 quilômetros. A rodovia MS-306 se desenvolve ao longo da divisa do Estado do Mato Grosso do Sul com o Estado de Goiás, atravessando três municípios: Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia, todos localizados na porção nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul.





Sobre o Grupo Way





O Grupo é composto por empresas com experiência sólida no setor de construção e concessões, principalmente em rodovias (Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda; Senpar Ltda.; TCL Tecnologia e Construções Ltda. e TORC – Terraplanagem, Obras Rodoviárias e Construções) uma gestora global de investimentos em logística, real estate e infraestrutura GLP, e uma consultora de gestão empresarial (NL4 – Nunes Lopes Consultoria e planejamento).





