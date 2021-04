BATAGUASSU| Saúde imuniza idosos com 60 anos ou mais contra Covid-19 nesta sexta-feira, 30 de abril

A Prefeitura de Bataguassu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará nesta sexta-feira, dia 30 de abril, o mutirão de vacinação contra a Covid-19. Serão atendidos idosos com 60 anos ou mais.

A vacinação será realizada no Ginásio Municipal de Esportes, das 18 às 20 horas (horário de Brasília).

A secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, ressalta que foram recebidas vacinas Oxford/AstraZeneca suficientes para atender o quantitativo de pessoas com a referida faixa etária, com base no cadastro municipal GSEA. Desta forma, os munícipes que estão aguardando a segunda dose da vacina Coronavac/Sinovac não serão atendidos no mutirão. “Pedimos a todos que tem a dose dois da vacina para receber que aguardem a chegada das novas doses para ser imunizado”, alerta.

COMO SE IMUNIZAR

Para se vacinar, o idoso deve ir até ao Ginásio de Esportes e Lazer e apresentar o seu cartão SUS, CPF e comprovante de residência.

Para evitar aglomeração de pessoas, será permitida a entrada do idoso e de um acompanhamento no ato de vacinação. É obrigatório o uso de máscara.

NOVA PORTO XV

Para os idosos residentes no Distrito de Nova Porto XV, o mutirão de vacinação atendendo a mesma faixa etária (60 anos ou mais) será realizado também nesta sexta-feira, dia 30 de abril, na Estratégia da Saúde da Família (ESF “Emiko Resende). Para se vacinar, o idoso deve ir até ao local e apresentar o seu cartão SUS, CPF e comprovante de residência.





ASSECOM