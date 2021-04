CAPITAL| Oficina especial de Dia das Mães ensina a fazer coração de chocolate

O Dia das Mães está chegando e agora é o momento de preparar aquela surpresa especial para elas! Com a facilidade do acesso à internet nos dias de hoje, até quem não sabe cozinhar consegue fazer pratos deliciosos. Pensando na praticidade e na economia financeira, o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) preparou mais uma vídeoaula com a chef Adir Diniz.





Depois de ensinar a fazer ovos de chocolate de colher e os ‘famosos’ docinhos tradicionais, é a vez de homenagear as mães. Com a proximidade de uma das datas mais esperadas do ano, nesta aula a chef ensina o coração de chocolate recheado. Além de economizar e produzir o próprio presente, é possível fazer para vender e ainda ganhar uma renda extra.





Para assistir as aulas é preciso fazer a inscrição no link http://bit.ly/oficinaespecialdiadasmaes , que em seguida permitirá o acesso automático para o Youtube.





“O objetivo das nossas aulas é geração de renda. Que as pessoas possam sair da vulnerabilidade social e se qualificar para o mercado de trabalho. As aulas são bem práticas e didáticas. Que elas possam não só fazer em casa, mas também se tornarem empreendedoras. É importante assistir todos os vídeos, pois em cada aula surge uma dica nova sobre vários assuntos direcionados para a área alimentícia”, analisa a chef Adir.





O FAC e a SAS têm todo um cuidado na questão de planejamento dos cursos. As aulas gravadas são criteriosamente estudadas e analisadas para trazer receitas práticas e que estão em alta no mercado. “É feito um levantamento tanto na parte dos doces quanto na parte dos salgados para trazer a melhor opção para as pessoas”, enfatiza Adir.





Conforme Tatiana Trad, primeira-dama de Campo Grande e gestora do FAC, com o curso especial de Dia das Mães é possível empreender e aproveitar para presentear. “Com a facilidade que a internet nos proporciona hoje em dia, até quem não tem muita experiência na cozinha vai conseguir fazer o coração de chocolate. As aulas da chef Adir Diniz são bem didáticas e fáceis de aprender, além de muito saborosas”, destaca Tatiana.





SECOM