BATAGUASSU| Contribuintes podem pagar IPTU 2021 com 50% de desconto ou parcelado

Ele explica que caso algum munícipe não tenha recebido o carnê entregue no decorrer do mês de março pelos Correios, poderá imprimir as guias através do site www.bataguassu.ms.gov.br , na aba CIDADÃO/ PORTAL DO CONTRIBUINTE ou retirá-lo no Serviço de Atendimento ao Contribuinte (SAC) localizado na rua Dourados, 427, centro.