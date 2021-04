Senador Nelsinho Trad tenta destravar R$ 67,7 milhões para MS

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) se reuniu nesta sexta-feira (09) com o titular da Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro Oeste), Nelson Vieira Fraga, para acompanhar o andamento de vinte e um convênios para Mato Grosso do Sul, que juntos somam R$ 67,7 milhões. Além disso, foram definidas durante o encontro estratégias para o lançamento das emendas de bancada no orçamento de 2021.





“Temos 21 convênios na Sudeco, firmados em 2020, para obras de drenagem e pavimentação em diversos municípios do Estado. Conseguimos que os recursos fossem empenhados no dia 23 de dezembro do ano passado, quando permaneci em Brasília na busca da famosa ‘raspa do tacho’ para MS, mas agora precisamos que esses valores sejam efetivamente pagos. Fui informado pelo superintendente que tudo depende agora do envio da documentação necessária pelos municípios”, explicou o senador Nelsinho Trad.





Ladário vai receber R$ 18.251.743,92 para as obras de infraestrutura da Orla Fluvial da cidade. O projeto prevê a construção de um parque linear de 700 metros de extensão, academia ao livre, espaço para caminhada, prainha de banho, píer para embarque e desembarque, local para construção de estaleiros, posto de atendimento ao turista, espaço para eventos culturais, estacionamento de veículos e embarcações, pista de skate, passarela de madeira sobre o rio e chafariz. “Esta obra vai trazer mais desenvolvimento e qualidade de vida para os moradores de Ladário e região. Era um sonho que estava parado há mais de sete anos e agora vai se tornar realidade”, comemorou o senador.





Em Campo Grande, os bairros Jardim Nashville, Portal Caiobá e North Park receberão obras de drenagem e pavimentação a partir do convênio de R$ 8,1 milhões com a Sudeco.





Já no município de Três Lagoas, o investimento de R$ 5,7 milhões é aguardado para o asfalto e drenagem do bairro Paranapungá.





Entre os recursos empenhados, também estão R$ 3,8 milhões para Itaporã, que serão investidos na drenagem e pavimentação dos bairros Jardim São Bento, Jardim Girassol, João D´deus, Vila Bom Jesus e Vila Porciuncula.





Jardim, Caarapó, Bataguassu e Dourados receberão R$ 2,8 milhões cada um para asfaltamento e drenagem. O recurso em Jardim irá para a 2ª etapa das obras na Vila Camisão e em Caarapó, a Av. XV de Novembro e Rua São Paulo, no bairro Jardim Aprazível, receberão os investimentos. Já em Dourados, serão asfaltados e receberão sinalização e calçamento as ruas do Parque dos Jequitibás. Bataguassu receberá asfalto nas ruas do distrito Nova Porto XV.





Em Inocência, as ruas e avenidas dos bairros Jardim Pantanal e Jardim Boa Esperança receberão asfalto e drenagem, a partir do convênio no valor de R$ 2,3 milhões. Água Clara também poderá contar com R$ 2,3 milhões para asfaltamento e drenagem nas ruas do bairro Primavera II.





Paranaíba (ruas dos Bairros Daniel V e VII), Rochedo e Itaquiraí (Jardim Betel) têm convênios empenhados na Sudeco que somam R$ 1,9 milhões para cada uma, a serem investidos no asfaltamento e drenagem. Em Fátima do Sul serão investidos R$ 1,6 milhão para a melhoria da mobilidade urbana na Avenida 09 de Julho.





Amambai (asfalto e drenagem das ruas do Jardim Ana Mansano) e Anastácio (Avenida Romalino Alves de Albres), receberão R$ 1.441.714,84 cada uma.





Os dois convênios no valor de 1.200.867,05 serão destinados para os municípios de Corguinho e Rio Negro (Rua José Morita e Adjacentes).





Por fim, Juti, Alcinópolis e Ponta Porã receberão R$ 960.019,27, também para investimento em infraestrutura, com pavimentação e drenagem em diversas ruas destes municípios.​





