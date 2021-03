Terça-feira de céu parcialmente nublado e chuvas isoladas em Mato Grosso do Sul

Uma grande massa de ar seco, associada à alta pressão de níveis intermediários da atmosfera, continua atuando e impedindo a formação de nuvens carregadas em grande parte da região centro-oeste.





As condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para esta terça-feira (30) em Mato Grosso do Sul são de céu parcialmente nublado a nublado. Existe a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas e de fraca intensidade no Estado.





As regiões sudoeste e sul terão ligeira redução de temperaturas a partir desta terça-feira devido a atuação de massa de ar frio no sul do País. Segundo a coordenadora do Cemtec, Franciane Rodrigues, com a chegada do outono incursões de ar mais frio se tornarão mais frequentes, mas ainda deve demorar um pouco para o frio clássico de inverno se instalar no centro-sul do país. "De modo geral espera-se para a estação de transição, noites mais amenas e tardes mais agradáveis encerrando a sequência de dias abafados e quentes".





A umidade relativa do ar poderá variar entre 35% a 90%. Ventos de intensidade fraca a moderada devem ser registrados no decorrer do dia.





Para esta terça-feira as temperaturas podem registrar mínima de 15°C e máxima de 38°C no Estado. Na capital a variação está estimada entre 20°C a 33°C.









Por: Mireli Obando