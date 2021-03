HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (30)

Áries - 21/03 a 20/04

Ótima integração com grupos e equipe será prova de boas escolhas e garantia de mais segurança. Firme relações. Amizades apoiarão seus projetos. Estudos, comunicações, atividades comerciais e contatos estarão favorecidos, hoje. O humor poderá oscilar. Respeite a intuição e fique longe de situações de risco. Distanciamento social e uso de máscara salvará vidas. Dê bom exemplo.





Touro - 21/04 a 20/05





Importante informar os amigos, desfazer confusões de fake news e contribuir com o bem comum. Boas surpresas e imprevistos ocorrerão na mesma proporção. O dia trará empatia e conversas sensíveis com uma amizade ou alguém da equipe. Discussões financeiras ou divergência de valores poderão causar estresse e abalar um relacionamento. Novas parcerias à vista!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Confiança na equipe e nas amizades criará um ambiente protetor, embora o momento exija cuidados especiais e atenção plena para evitar erros e perigos. Deixe as antenas ligadas e confie no seu bom senso. Hora de finalizar um projeto e iniciar outro. Metas profissionais ficarão mais definidas. Foco na responsabilidade social e saúde priorizará projetos com trabalho remoto.





Câncer - 21/06 a 21/07





Momento de conter vontades e extravagâncias. O prazer estará nas relações profissionais, no sucesso dos empreendimentos e nas atividades rotineiras. Pense no futuro e invista em maior estabilidade. Inquietudes com a pandemia e envolvimento com os acontecimentos coletivos inspirarão reflexões filosóficas e respostas existenciais. Crie planos e faça escolhas sábias.





Leão - 22/07 a 22/08





Formalizações e relações de confiança criarão um ambiente protetor. O dia trará notícias de amigos e de pessoas queridas de longe. Proposta de associação e convites abrirão uma janela ampla de oportunidades. Conte com amizades sólidas e apoios influentes. Hora de transformar velhos padrões e dar crédito aos sonhos. Supere o passado e derrube barreiras nos relacionamentos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Algo do destino se revelará hoje. Você poderá planejar uma mudança radical de vida, ou resolver um problema de documentação e dar um passo decisivo na direção de um futuro promissor. Se uma porta se fechar, outra se abrirá imediatamente. Ligue as antenas! Oportunidades e novidades abrirão novos caminhos de realização profissional e pessoal. Conquistas na carreira. Poder em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Planeje o orçamento, faça contas e evite desperdícios financeiros. O dinheiro terá rumo certo. Invista no seu desenvolvimento e planos de expansão. Conte com segurança e estabilidade nos relacionamentos. Bom momento para definir planos de longo prazo e tomar decisões de vida. Conexões internacionais ampliarão os horizontes. Boas notícias de longe tranquilizarão o coração.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Concretize mudanças, inicie atividades, faça as pazes com o passado e some forças com a família. Você poderá abrir nova frente de trabalho, aprovar um orçamento e manter a sua saúde e a dos outros protegida. Emoções estarão à flor da pele e a sensibilidade amplificada, com Lua em seu signo. Cuide do seu equilíbrio, da imagem, necessidades pessoais e aumente a segurança.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Ambiente confuso no trabalho será compensado por vínculos afetivos mais fortes, entendimento com pares, filhos e pessoas próximas. O dia trará sintonia com a espiritualidade, compaixão diante dos acontecimentos coletivos e sentimentos generosos. Saúde mais frágil cobrará momentos de total relaxamento e de descanso. Diminua a ansiedade e o estresse com meditação e terapia.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





O momento exigirá cooperação com a família e com a coletividade. Interações nas redes, vídeo-chamadas e trocas de mensagens com amigos manterão a vida social ativa e o distanciamento necessário para o controle da pandemia. Aposte numa atividade física em casa para manter o corpo saudável e o humor equilibrado. Mantenha a mente alerta com atenção plena em tudo que fizer.





Aquário - 21/01 a 19/02





Preocupações com o futuro cobrarão economia, melhor administração financeira e desenvolvimento de novos projetos. Conversas esclarecedoras darão segurança nas escolhas e decisões de vida. O dia trará projeção profissional e popularidade. Aposte em inovações e alavanque a carreira. Reestruturações na casa elevarão padrões de conforto. Comunicações abertas. Circule nas redes.





Peixes - 20/02 a 20/03





Crenças, filosofias e ambiente social passarão por transformações. Renove conceitos, delate fake news e compartilhe conteúdos relevantes de interesse público. Colaborar com a contenção da pandemia e o bem comum será prioridade nesta fase. Notícias de longe manterão suas antenas ligadas. Finanças e relacionamentos permanecerão estáveis. Apoie a família e invista na casa.





Por: ROSA DI MAULO





