ALEMS determina suspensão parcial de atividades temporariamente

Na quarta-feira, excepcionalmente e por videoconferência, serão realizadas atividades na Casa

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) determinou nesta segunda-feira (29) a suspensão parcial e temporária das atividades parlamentares e administrativas da Casa de Leis entre os dias 30 de março e 01 de abril de 2021, como forma de amenizar os impactos da propagação do Coronavírus no Estado. A decisão foi tomada por meio do Ato Número 07 da Mesa Diretora, publicado no Diário Oficial da ALEMS da data de hoje, 29 de março de 2021 .





No Ato, foram designadas para o dia 31 de março (quarta-feira) duas atividades a serem realizadas em caráter excepcional e por videoconferência: 8h da manhã, a sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para deliberação sobre os projetos a serem pautados por seu presidente; e, 9h da manhã, a sessão Plenária da Assembleia Legislativa para deliberação sobre os projetos a serem pautados por seu presidente. Durante o período, em caso de emergência, poderão ser realizadas outras sessões do plenário ou de qualquer das comissões, por meio de videoconferência.





Para realização dessas atividades e demais serviços essenciais da Casa, cada secretaria e gerência da Assembleia Legislativa convocará os servidores imprescindíveis. Todos os servidores não convocados deverão durante todo o período de expediente: Não se ausentar de suas casas e permanecer de sobreaviso caso precisem comparecer às dependências da ALEMS no prazo máximo de uma hora a contar da convocação do chefe imediato. O servidor que for flagrado fora de sua residência promovendo qualquer tipo de reunião capaz de propagar o Coronavírus responderá por falta grave a ser apurada em procedimento de sindicância. Essas regras constam no artigo 4º do Ato Número 7.





Os deputados consideraram, para a tomada de decisão, “o aumento do número de internações em decorrência de COVID-19, com ampliação da taxa de ocupação dos leitos das UTIs públicas e privadas, e a confirmação da circulação da variante P1 do SARS-COv2 no território sul-mato-grossense”. O Decreto Estadual 15.632 de 2021 recomenda aos dirigentes máximos dos órgãos e das entidades públicas estaduais a adotarem medidas necessárias à redução do fluxo de pessoas, como o regime excepcional de teletrabalho e de revezamento de turnos.





De acordo com o Ato, as atividades serão retomadas no dia 05 de abril de 2021, segunda-feira, às 7 horas da manhã.





Por: Ana Maria Assis