MS recebe mais de 48 mil doses da vacina contra a Covid-19

Com as novas doses, o Estado totaliza 420.310 mil doses de vacinas recebidas ©Álvaro Rezende

Mato Grosso do Sul recebe mais 48.650 doses de imunizantes contra o coronavírus na manhã deste sábado (20). Com a nova e nona remessa, o Estado contabiliza 420.310 mil doses de vacinas. Os imunizantes entregue pelo Ministério da Saúde é composto de 47.400 doses de CoronaVac e mais 1.250 doses de AstraZeneca.





A distribuição como já de costume, acontecerá a partir das 5 horas da manhã de amanhã (21).





As novas doses foram encaminhadas pelo Ministério e chegaram às 9h30 no Aeroporto Internacional de Campo Grande. A última remessa foi entregue na quarta-feira (17) com 54.600 doses da vacina Coronavac. Em Campo Grande, conforme publicação em edição extra do Diário Oficial do Estado, ficaram 20.460 doses, 19.030 delas destinadas a vacinar pessoas com 70 anos ou mais.





Conforme dados do “Vacinômetro”,, já foram aplicadas no Estado 257.498 doses de vacinas, o que representa o índice de 5,62% da população total do Estado já vacinada.





A campanha de imunização para combater o novo coronavírus começou em Mato Grosso do Sul, no dia 18 de janeiro e contemplou 6,33% da população geral, composta de 2,8 milhões de pessoas.





Retrospectiva





No dia 18 de janeiro, 158.760 doses da vacina Coronavac desembarcaram na Base Aérea de Campo Grande.





Em 24 de janeiro, mais 22 mil doses chegaram ao Estado.





No dia 25 de janeiro, 10,2 mil doses da vacina Coronavac desembarcaram no Aeroporto Internacional de Campo Grande em um voo da Latam.





Mais 32 mil doses da vacina Coronavac chegou em 7 de fevereiro no Aeroporto Internacional de Campo Grande. As vacinas fixadas acondicionadas em 160 caixas. Em 24 de fevereiro, o Estado preferencial 35,7 mil doses da Coronavac e AstraZeneca.





Já em 3 de março, mais 27,8 mil doses da Coronavac chegaram a Mato Grosso do Sul e no 9 de março, mais 30.600 doses do imunizante.





A oitava remessa, chegou ao Estado na última terça-feira (16), com 371.660 mil doses de vacinas entre AstraZeneca/Oxford e Coronavac.









Fonte: CE

Por: Rafaela Moreira