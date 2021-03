Cassems reativa novo hospital de campanha devido aumento de Covid em MS

Devido ao agravamento dos casos de Covid-19 na capital, hospital está montando nova unidade para atender a demanda

Cassems constrói novo hospital de campanha ©Reprodução

A Cassems de Campo Grande divulgou na manhã deste sábado (20) que está reativando o hospital de campanha com novos leitos de internação devido ao agravamento dos casos de coronavírus na capital. Conforme as informações da instituição, os esforços estão voltados para o enfrentamento da pandemia que atingiu o momento crítico na região.





Em dezembro do ano passado, a Cassems começou a construção do seu primeiro hospital de campanha com 30 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para conseguir atender a demanda de pacientes com o vírus. O hospital registrou aumento de cerca de 500% na média móvel de atendimento no Hospital de Urgências Respiratórias no fim de novembro de 2020. Na época, a Cassems chegou a suspender procedimentos cirúrgicos eletivos.





Agora, com maior número de infectados, a unidade começou a construção do novo hospital de campanha para conseguir atender maior número de pessoas e conseguir desafogar o sistema de saúde.





Agravamento do Covid-19





De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), divulgado na noite de sexta-feira (19), Campo Grande chegou a registrar 16 mortes pelo Covid-19 em 24 horas. Até o momento, são 1.664 mortes causadas na Capital desde o início da pandemia, com 80.632 casos confirmados.





Segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgado na manhã de ontem, Mato Grosso do Sul teve 1.222 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, com registro de 3.775 mortes e 200.017 infectados desde o início da pandemia.





A Sesau também informou números atualizados sobre a taxa de ocupação de leitos de UTIs em Campo Grande. Hoje, estão disponibilizados 300 leitos nos hospitais públicos e privados. Desse total, 295 estão ocupados, resultado numa taxa de ocupação referente a 98,3%.





A Cassems ainda reforça a importância de seguir as medidas de segurança para conter a contaminação do vírus. “É importante que você faça a sua parte, cuide-se, para que possamos superar o quanto antes esse desafio”, divulgou.