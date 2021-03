Homem é preso após drogar e estuprar adolescente de 16 anos enquanto dormia

Menina estava junto de amiga de 17 anos quando crime aconteceu

Delegada Jennifer Estevan ©Henrique Arakaki

Um homem de 57 anos acabou preso depois de drogar e estuprar uma adolescente de 16 anos, no bairro Vila Ipiranga em Campo Grande. Ele abusou da menina enquanto ela dormia. O caso foi registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).





De acordo com a delegada Jennifer Estevan, as duas meninas de 16 e 17 anos estavam internadas em um Caps quando fugiram há dois dias e nesta sexta-feira (19) estavam procurando um local para se abrigar, sendo que na rua Sertãozinho encontraram um barraco e achando que estava vazio entraram.





Elas se depararam com o homem, que estava no local. Ele ofereceu bebidas alcóolicas para as meninas. Quando a adolescente de 16 anos estava dormindo foi estuprada pelo homem. As duas tentaram fugir, mas foram impedidas pelo autor que as ameaçou com um facão.





As vítimas conseguiram escapar depois e a jovem de 17 anos acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar, que foi até o barraco e encontrou o homem. Ele negou os crimes e disse apenas que deu abrigo as meninas.





No barraco, os militares encontraram três garrafas de bebidas alcóolicas e remédios que teriam sido misturados a bebidas para drogas as adolescentes. A menina de 16 anos foi levada para fazer exames de corpo de delito e a de 17 anos levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Leblon. O autor deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (22).