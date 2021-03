HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (20)

Áries - 21/03 a 20/04

A entrada do Sol em seu signo hoje representa o início do ano astrológico que para você será marcado pelo crescimento espiritual, autoconhecimento e uma nova construção na carreira. Bom para investir em cursos, atividade comercial, terapia e papel na sociedade. Amplie comunicações, firme novos contatos e expanda sua rede. Ingresse num grupo forte e conte com apoios influentes.





O novo ano astrológico que começará hoje anuncia crescimento profissional e financeiro. Decida rumos, inicie um empreendimento e pense no seu legado. Você encontrará condições favoráveis para concretizar um projeto inovador e consolidar a carreira. O dia trará clareza de investimentos. Determine planos de longo prazo e não gaste dinheiro à toa. Despesas poderão aumentar.





Viagem internacional, ou formação acadêmica, entrará nos planos do novo ano astrológico que começará hoje. Planeje o pós-pandemia com antecedência, você encontrará caminhos abertos para realizar os sonhos com segurança e em ótima companhia. Cuide da imagem e da reputação. Uma conquista pessoal importante virá acompanhada de muita emoção. “A fé moverá montanhas”!





Sucesso e visibilidade profissional marcarão o novo ano astrológico que começará hoje. Caminhos para o futuro e evolução da carreira ficarão iluminados. Assuma mais poder e ganhe relevância. Conexões internacionais abrirão portas. A viagem dos sonhos poderá acontecer e aumentar as chances para o amor. Encontre respostas dentro de você e dê um sentido maior à vida.





Amplie os horizontes e o alcance da sua voz no mundo. O novo ano astrológico que começará hoje trará maior poder de influência, abertura a novas relações e associação internacional. Compartilhe conhecimentos, conteúdos relevantes e contribua com o bem de todos. Envolvimento com os acontecimentos coletivos e posicionamentos claros destacarão sua presença nas redes sociais.





As mudanças desejadas poderão se concretizar neste novo ano astrológico que começará hoje. Espere por grandes conquistas na carreira e no amor. Bom momento para decidir o futuro, acertar o rumo e expandir o trabalho. Uma proposta profissional virá na direção dos sonhos. Assuma sua missão no mundo. Encare novo desafio! A fase trará projeção, popularidade e segurança.





O ano astrológico que começará hoje favorecerá o casamento, viagens e conexões internacionais. Compromisso com seus talentos incentivará planos de desenvolvimento. Você poderá crescer como líder e “influencer”. Com maior organização cotidiana, será possível dedicar mais tempo aos relacionamentos e ao aprendizado. Responsabilidades aumentarão. Aperfeiçoe habilidades.





Relações familiares terão um papel importante neste novo ano astrológico que favorecerá mudanças, trabalho e o fortalecimento das bases afetivas. Se o plano for morar em outra localidade ou passar um tempo fora, você encontrará portas abertas. O amor contará pontos nas escolhas. Renove conceitos de prazer e revalorize a vida. Surpresas e novidades intensificarão uma paixão.





Firme novas relações. O novo ano astrológico que começará hoje trará harmonia familiar, resgates do passado e entendimento na vida íntima. Estabilize relacionamentos pessoais e de trabalho. Um antigo projeto poderá ganhar nova versão e fazer sucesso no ambiente virtual. Experimente ferramentas diferentes, atualize equipamentos e renove tecnologias. Criatividade e amor em alta!





Mesmo que tudo pareça confuso neste momento, o novo ano astrológico trará soluções financeiras efetivas e maior estabilidade. Trabalho bem remunerado, de longa duração, fará parte do pacote. Você também fará bons negócios. Um investimento poderá ser alterado. Descubra opções com rendimentos mais atrativos. Casa e família, com olhar mais atento, conforto e segurança.





Decisões definitivas e planos de longo prazo trarão maior união no amor. O novo ano astrológico que começará hoje trará maior autoconfiança e escolhas construtivas. Você poderá reformar ou mudar de casa e renovar seus conceitos de conforto. Transações imobiliárias aquecidas, fique de olho numa oportunidade que poderá surgir repentinamente. Amplie a presença nas redes e brilhe!

Aumente o patrimônio e viva com mais conforto. Decisões de assuntos da família e investimentos na casa construirão bases firmes para o futuro. O novo ano astrológico que começará hoje trará segurança financeira e estabilidade no amor. Ingresso num grupo poderoso promoverá transformações positivas em sua vida. Negocie boas condições de contrato no trabalho. Sucesso!









Por: ROSA DI MAULO





