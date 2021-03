DOURADOS| Kely Guedes acompanha atendimento de unidade móvel do Hospital de Amor na praça

A esposa do prefeito de Dourados Alan Guedes, Kely França Guedes, e a mãe dele, Dora Mendonça, acompanharam na tarde de segunda-feira os atendimentos que estão sendo feitos na unidade móvel do Hospital de Amor, na Praça Antônio João. Kely ressaltou a importância dos cuidados de prevenção, que são ações simples, mas que podem salvar vidas.





“Neste dia, precisamos ressaltar para as mulheres a importância do cuidado com saúde. Mães, avós, tias, irmãs, primas, sobrinhas enfim, todas nós precisamos olhar com mais cuidado para nossa saúde. Essa ação do Hospital de Amor é fundamental para que possamos construir um amanhã onde nenhuma mulher perde a vida para o câncer de colo de útero e mama”, disse Kely Guedes.





Matriarca, dona Dora lembra que a saúde da mulher é também a saúde de toda a família. “Temos que cuidar da gente para depois cuidarmos de nossa família. Quero parabenizar o Hospital de Amor pela estrutura maravilhosa e também pelo atendimento humanizado. Isso faz toda diferença para as mulheres que precisam passar por tratamento”, comentou.





A unidade móvel do Hospital de Amor de Dourados iniciou na segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, os atendimentos na Praça Antônio João, com exames de Papanicolau e Mamografia. A ação acorre até a sexta-feira, dia 12, das 7h até 17h.





O agendamento deve ser feito pelo WhatsApp, no número (67) 99611-0371, em horário comercial. A paciente precisa aguardar a confirmação em até 3 dias úteis. Os atendimentos acontecem de forma organizada, seguindo todas as medidas de biossegurança. Por isso, é necessário ligar antes.





Na próximas semana, de 15 a 19 deste mês, a unidade móvel estará no distrito de Vila Vargas, quando atenderá também moradores de Indápolis, Vila Formosa e Macaúba. E na semana de 22 a 26 de março, a carreta estará no distrito de Itahum.





O Hospital de Amor Instituto de Prevenção Dourados é uma instituição filantrópica que faz atendimentos gratuitos para mulheres, visando a prevenção de câncer de mama e colo do útero.





O Hospital do Amor - Dourados está localizado à rua Izzat Bussuan, 1795, Vila Progresso. O telefone de contato é (67) 3410-6600.





