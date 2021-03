BATAGUASSU| Em reunião no TJ-MS, prefeito Akira Otsubo debate sobre criação da 3ª Vara Judicial no Município

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) esteve ontem, dia 8 de março, em audiência com o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Carlos Eduardo Contar.





Durante o encontro, que contou com a presença do prefeito de Santa Rita do Pardo, Dr. Lúcio Costa (Podemos) e do juiz titular da 2ª Vara da Justiça de Bataguassu, Dr. Cezar Fidel Volpi foi tratado a respeito da criação da 3ª Vara Judicial em Bataguassu.





Segundo Akira, o presidente do TJ-MS destacou aos presentes que irá analisar a solicitação assim como o convênio firmado entre a instituição e ambos os municípios (Bataguassu e Santa Rita) que visa a destinação de recursos para a obra de reforma e ampliação da sede do Fórum bataguassuense.









ASSECOM