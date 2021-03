Deputado Cabo Almi recebe vereadora e se compromete viabilizar um carro novo para o Conselho Tutelar de Rio Verde

O deputado Cabo Almi (PT), em companhia do seu filho, empresário Flávio Moura, recebeu a visita da vereadora Laine Dimeira do PT, da cidade de Rio Verde, que trouxe em mãos o ofício nº 130/2021 da Câmara Municipal, solicitando a aquisição de um novo veículo que será utilizado pelo Conselho Tutelar do município.





Segundo o relato da vereadora, o atual veículo que atende parcialmente as demandas do Conselho Tutelar, deixa a desejar, haja vista que, está muito velho e com más condições de uso e apresenta constantemente problemas mecânicos que não se resolvem mais com apenas a manutenção e, por isso, tem inviabilizado, muitas vezes, o atendimento necessários a comunidade.





Cabo Almi se comprometeu em viabilizar uma emenda parlamentar na Assembleia Legislativa, com valores suficientes para atender a solicitação da vereadora Laine Dimeira e permitir um atendimento mais humanizado pretendido pelo Conselho Tutelar da cidade de Rio Verde.





ASSECOM