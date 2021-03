Em reconhecimento e comemoração ao Dia da Mulher, Deputado Renato Câmara homenageia mulheres com "Troféu Celina Jallad"

Na manhã desta terça-feira (09), o deputado estadual Renato Câmara (MDB) participou, de forma remota, da solenidade alusiva ao Dia Internacional da Mulher, onde homenageou duas mulheres que prestam relevantes serviços para a população de Mato Grosso do Sul. São elas: Ely Silva de Oliveira Semmelroth e Mariza Fatima Gonçalves.





Elas receberam o Troféu Celina Jallad que foi instituído pela Resolução 03/2011, e é conferido anualmente às mulheres com reconhecida atuação no Estado. Celina Jallad deixou um legado de respeito e dedicação a todas as mulheres do Estado. Foi a terceira mulher a assumir um mandato no Legislativo Estadual e a primeira mulher a ocupar o cargo de conselheira do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado).





As homenageadas tiveram a grata satisfação de ser convidada em abril de 2020 para o Projeto CoronaVidas HUB DOURADOS. O Hub MS/Dourados “braço” da Rede de Solidariedade CoronaVidas nasceu em Feira de Santana BA. Confeccionou e entregou, 40 mil unidades de face shields, que foram doadas para 79 municípios de MS.





Os equipamentos são destinados para instituições e órgãos públicos, além de organizações e entidades filantrópicas de proteção a crianças, idosos e grupos de risco, em que os profissionais da saúde atuam na “linha de frente”, e também a outros setores de amplo contato com o público ou de maior impacto de contaminação.





O evento, que integra a Campanha Assembleia Lilás, lançada nesta semana, homenageou as profissionais que atuam no enfrentamento à Covid-19.

Currículo





Ely Silva de Oliveira Semmelroth





Empresária, proprietária do Buffet Luzly, psicóloga formada na UEL, vice-presidente – BPW Dourados. Diretora Adjunta da Associação dos Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados e colunista do Jornal o Progresso desde 1991





Mariza Fátima Gonçalves





Defensora Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, titular da 2ª. Defensoria da Defesa do Consumidor de Dourados, Membro do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor de Dourados (Comdecon), Conselheira da 4ª. Subseção da OAB Dourados/Itaporã, Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Dourados/Itaporã. Especialista em Direito do Consumidor, Especialista em Direito da Infância e Juventude e Direito Constitucional.









Por: Alessandra Frazão