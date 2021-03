BATAGUASSU| Prefeito Akira recebe presidente do TRT-MS

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) recebeu ontem, dia 10 de março, a visita do presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT/MS), desembargador Amaury Rodrigues Pinto Júnior.





A vinda teve como objetivo conhecer os investimentos realizados pelo município com o apoio da Vara do Trabalho.





Na ocasião, o presidente do TRT/MS acompanhado pelo prefeito e pelo juiz da Vara do Trabalho de Bataguassu, Antônio Arraes Avelino, estiveram nas dependências do Centro Educacional Juventude do Amanhã (CEJA), local onde funciona a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e conheceram os espaços da Brinquedoteca, Biblioteca, Laboratórios e a Escola Técnica que está em fase de construção.





Na área da saúde, a comitiva visitou o Centro de Tomografia e o Centro de Hemodiálise “Dolores Sanches Dias”, que atende 24 pacientes dos municípios de Bataguassu, Santa Rita do Pardo, Anaurilândia, Brasilândia e Nova Andradina.





Acompanharam a visita, o promotor de Justiça, Edival Goulart Quirino; e a secretária municipal de Saúde, Juliana Infante.