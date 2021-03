Deputado Dagoberto Nogueira o parlamentar que mais trouxe recursos para o Etado

Mesmo com todas as crises que país vive o Deputado Federal Dagoberto Nogueira-PDT, têm mostrado em seu mandato na câmara federal um experiente e hábil captador de recursos para o estado do Mato Grosso do Sul. Esse ano foi reconhecido pelo #SigaBrasil do Senado Federal como um dos parlamentares que mais trouxeram recursos para o Mato Grosso do Sul.





O SIGA Brasil é um sistema de informações sobre orçamento público federal, que permite acesso amplo e facilitado aos dados do Sistema Integrado de Administração Financeira-SIAFI e a outras bases de dados sobre planos e orçamentos públicos.





ASSECOM