Proposta do deputado Neno Razuk que cria o Cadastro Especial do 1º Emprego é aprovado em 1ª discussão na ALEMS

Com diretrizes para dar mais oportunidades para quem busca um primeiro emprego, o deputado Neno Razuk (PTB) conseguiu aprovação em primeira discussão, do projeto de Lei que cria o Cadastro Especial do Primeiro Emprego (CEPE). A matéria foi aceita com unanimidade durante a sessão plenária na ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul).





Com a aprovação da proposta, será feio o CEPE (Cadastro Especial do Primeiro Emprego) para os estudantes da REE (Rede Estadual de Ensino). “Com esse cadastro será possível identificar os estudantes e encaminhá-los ao mercado de trabalho, exclusivamente para vagas dos programas desenvolvidos pelo Governo do Estado, tornando o processo mais célere”, afirmou o deputado.

“Todos os dias recebemos muitos pedidos de oportunidades e que sejam feitos encaminhamentos para o primeiro emprego. O CEPE é uma proposta para aqueles que anseiam ter a experiência no mercado de trabalho. É uma ideia que está dando certo e vai incentivar os jovens a compartilharem visões e conquistarem a independência que tanto sonham”, frisa Neno.









ASSECOM