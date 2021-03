Banco do Brasil tem novo horário para atendimento presencial em MS; confira

Algumas agências abrem mais cedo para realizar atendimentos do INSS

Desde sexta-feira (26), o Banco do Brasil passou a funcionar em novo horário para atendimento ao público em Mato Grosso do Sul. Conforme o banco, as agências passam a operar das 10h às 14h, com objetivo de proteger seus funcionários, clientes e a sociedade, diante do avanço da pandemia do novo coronavírus. Em algumas praças, o atendimento começara mais cedo, às 9h, exclusivamente para idosos, gestantes, pessoas portadoras de deficiência e pagamento de benefícios do INSS.





Os novos horários não se aplicam às unidades localizadas em shoppings, órgãos públicos, aeroportos ou universidades. Nesses casos, será obedecido o horário do estabelecimento, com o atendimento mínimo de 4 horas.





O cliente que tiver dúvidas pode consultar o horário de abertura da sua agência pelo WhatsApp do BB (61 4004-0001).





Vale ressaltar que clientes devem evitar comparecer ao banco, priorizando resolver pendências pelos canais digitais do Banco do Brasil.





O atendimento remoto no BB pode ser acessado pelo aplicativo BB (smartphone) e o portal do BB na internet ( bb.com.br ), além do WhatsApp (61) 4004-0001, da Central de Atendimento BB (0800-729-0001) e pelas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn).