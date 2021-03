PANDEMIA| Mais de mil novos casos e 41 mortes por Covid-19 nesta segunda-feira (29)

Com registro de mais 1.137 exames positivos para Covid - 19 e 41 mortes, conforme Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde desta segunda-feira (29), o Estado registrou a semana mais fatídica de toda a Pandemia.





Em apenas sete dias foram 8.877 casos e 279 mortes. Para efeito de comparação, os números de novos casos são superiores a semana 50 dezembro de 2020, com média móvel de 1.369,7. Quanto ao crescimento dos óbitos, o registro também é superior a todas as semanas do ano passado, com média móvel de 44,4.





“Não são apenas mais números, são parentes, amigos, médicos e muitos jovens que estão perdendo a luta contra a doença”, ressaltou a secretaria- adjunta da SES, Christine Maymone.





"Por isto é essencial diminuir a circulação das pessoas e respeitar os decretos em vigor em todos os municípios. A única opção para prevenir a infecção é evitar aglomerações e respeitar as medidas sanitárias", completou o secretário Geraldo Resende.





Números de hoje





Entre as cinco cidades com maior registro de exames positivos para a doença nas últimas 24 horas, a Capital continua no epicentro da doença. Foram 613 novos casos em Campo Grande; Dourados + 100; Três Lagoas + 84; Sidrolândia +34 e Nova Andradina + 24. Em Corumbá foram registrados mais 19 casos.





No registro de mortes (41), 26 ainda estão em investigação. Os óbitos ocorreram nas seguintes cidades: Campo Grande, Naviraí, Sidrolândia, Três Lagoas, Aquidauana, Dourados, Cassilândia, Corumbá, Douradina, Nioaque, São Gabriel do Oeste, Mundo Novo, Nova Andradina, Nioaque e Bonito.









Veja aqui boletim SES









Por: Theresa Hilcar





