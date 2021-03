Apoio da senadora Soraya Thronicke viabiliza imóvel da União para Núcleo de Práticas Jurídicas da UEMS em Paranaíba

Após solicitação do reitor da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), professor-doutor Laércio Alves de Carvalho, a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) conseguiu, junto à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, viabilizar a cessão de um imóvel, localizado na Rua Bento Macedo de Jesus, 235, no Bairro Jardim Santa Mônica, em Paranaíba (MS), para funcionar o Núcleo de Práticas Jurídicas do campus da Universidade no município.





De propriedade da União em Paranaíba, o imóvel poderá ser utilizado pela UEMS pelo prazo de 10 anos, com possibilidade de renovação por mais 10 anos, sem qualquer custo. "No meu mandato, tenho buscado conseguir recursos para a educação e, dessa forma, tornar possível oferecer uma formação de qualidade. A solicitação desse imóvel foi feita pelo reitor Láercio de Carvalho durante a nossa última reunião e ele ressaltou a importância do Núcleo para os acadêmicos e população da cidade”, declarou Soraya Thronicke, que intermediou diretamente a cessão do local junto ao secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, Fernando Anton Basus Bispo.





Para o reitor Láercio de Carvalho, a articulação da senadora Soraya Thronicke junto à Secretaria possibilitou a realização de um sonho antigo do campus da UEMS em Paranaíba. “O novo Núcleo de Práticas Jurídicas de Paranaíba representa um sonho antigo da UEMS e principalmente da sociedade local. O espaço atende diariamente famílias carentes que necessitam de atendimento jurídico, além de preparar nossos futuros advogados que realizam estágio nesse local”, pontuou, agradecendo a todos que se empenharam para a obtenção desse imóvel, fortalecendo a área jurídica na instituição.





Já o superintendente do Patrimônio da União no Estado, Luiz Ribeiro Rosa, destaca que a senadora viabilizou a cessão do imóvel ao interceder perante ao secretário, Fernando Bispo. “Muitas vezes, o processo de cessão de um imóvel da União não depende apenas da Superintendência, é necessária uma articulação dos nossos parlamentares para agilizar as questões burocráticas. Estávamos muito ansiosos para liberar esse imóvel, que se encontrava fechado e agora será utilizado por uma boa causa”, ressaltou, revelando que o imóvel fica próximo ao campus da UEMS em Paranaíba.





A Declaração de Dispensa de Licitação, da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, foi assinada pelo secretário, Fernando Anton Basus Bispo, pelo superintendente do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul, Luiz Ribeiro Rosa, e pelo reitor da UEMS professor-doutor Láercio Alves de Carvalho, e publicada no DOU (Diário Oficial da União). ​





ASSECOM