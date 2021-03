Deputado Lídio Lopes solicita inclusão de trabalhadores do serviço funerário e da assistência social entre prioridades de vacinação

O deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) apresentou na sessão remota desta quarta-feira o requerimento solicitando a inclusão no grupo prioritário do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 os servidores da assistência social, os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e trabalhadores do serviço funerário.





De acordo com o deputado, a assistência social tem tido papel fundamental no combate à pandemia ao prestar serviços, por exemplo, para idosos, pessoas com deficiência atendidas nas instituições de acolhimento e a população em situação de rua.





E quanto aos profissionais do serviço funerário, por figurar no último elo da cadeia sanitária, estes trabalhadores estão expostos ao vírus, mesmo seguindo os protocolos, atuando em hospitais, residências e em contato com famílias e ambientes com alta possibilidade de contaminação.





“São servidores que estão na linha de frente, atuando de forma continuada pessoas que estão contaminadas, por isso a importância de imunizar esses trabalhadores que estão diariamente em contato e correndo risco diante do covid-19”, destaca Lidio Lopes.





