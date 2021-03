Vale Renda ganha novo nome e passa a chamar Mais Social

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), aprovou nesta quarta-feira (31), o projeto apresentado pelo Governo do Estado denominado Mais Social. Programa de transferência de renda destinado à população mais vulnerável do estado e que está em dificuldades por conta dos reflexos econômicos da pandemia, o programa só troca de nome pelo já existente, o Vale Renda, criado em 2009, pelo Governador André Puccinelli, elevando o valor de R$ 180 para R$ 200, atendendo as mesmas famílias, sem incluir os que estão passando pelos impactos recentes das restrições impostas pelo Governo Estadual.

O Deputado Capitão Contar sugeriu quatro emendas do projeto do executivo, que pedia: para que o beneficio durasse enquanto estivéssemos em pandemia; incluir outras pessoas também em vulnerabilidade nesse momento, como os desempregados da pandemia, profissionais autônomos, agricultores, pedreiros entre outros profissionais que estão também e dificuldades financeiras até para comer e dispositivos para serem amplamente divulgados, de forma transparente os recursos federais utilizados. Todas as emendas foram rejeitadas pela CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação) com a justificativa que as emendas criam despesas e interferem na atividade de poder do executivo.