TRÊS LAGOAS| AJUDA HUMANITÁRIA – Município recebe paciente de 67 anos do Estado de Rondônia que não conseguiu internação em UTI Covid-19

É um fato a crise no Sistema Único de Saúde (SUS) causado, principalmente, pela Pandemia do Novo Coronavírus em diversos Estados do Brasil e, por isso, Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Secretaria de Estado de Saúde (SES), está recebendo uma idosa de 67 anos de idade que não conseguiu leito de UTI- Covid-19 no município de Porto Velho, Rondônia.





A paciente chegou por transporte aéreo contratado pelo Estado de Rondônia no Aeroporto Municipal “Plínio Alarcon” por volta das 15h20 (horário MS) e foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Auxiliadora que possui leitos de UTI Covid-19 públicos à disposição para atendimento da paciente que tem quadro de febre, dispneia, cefaleia e outros sintomas comuns à doença, porém sem comorbidades pré-existentes.





Conforme a secretária municipal de Saúde, Elaine Furio, essa é uma questão de ajuda humanitária. “Mesmo assim, teremos diversos critérios técnicos e logísticos para receber pacientes de outros estados, principalmente no que se diz do uso de UTIs Covid-19”, explicou. Atualmente, Três Lagoas tem leitos para atender a essa paciente que não poderia esperar pela habilitação de UTIs em sua cidade. “Isso é uma questão de sermos humanos e saber ajudar o próximo, mas sempre tendo em vista as nossas limitações estruturais”, comentou.





Angelo Guerreiro, prefeito Municipal, enfatizou que “independente do nosso trabalho ser dedicado aos três-lagoenses, casos como esse merecem empatia e solidariedade. Enquanto for possível, vamos estender as mãos, pois, no final, o que importa mesmo é salvar o maior número de vidas possível em nosso país”.





Guerreiro ressaltou ainda a importância de todos continuarem seguindo os protocolos de segurança. “A população já pode ajudar e muito se protegendo, usando máscara, passando álcool em gel e, principalmente, evitando aglomerações, somente assim será possível conter, na medida do possível, o avanço dessa doença e termos condições de ter atendimento para quem precisa”, finalizou.





DADOS DE LEITO





Conforme o Boletim Epidemiológico desta terça-feira (16), divulgado pelo Departamento de Epidemiologia da SMS, Três Lagoas conta hoje com 20 leitos de UTI Pública especificamente para Covid-19, sendo que desses, 6 estão sendo ocupados por pacientes de Três Lagoas e 01 de outro município do Estado de Mato Grosso do Sul.





ASSECOM