COLUNA DO SIMPI| Ministra Damares Alves, o Simpi aceita seu desafio

Ministra Damares Alves, o Simpi aceita seu desafio





Em entrevista ao programa “A Hora e a Vez da Pequena Empresa a Ministra de Estado, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves conversou sobre o combate à violência contra a mulher, combate à violência contra a criança e ao adolescente, o incentivo a independência da mulher através do empreendedorismo.





A ministra deixou claro que esses pontos são os maiores desafios do Brasil atualmente, e que é necessário o uso de algumas ações para que isso seja combatido. “Nós temos dois grandes desafios no Brasil: enfrentamento a violência contra a mulher e enfrentamento a violência contra a criança. Com relação a criança, nós estamos encontrando as mais diferentes formas de crueldade e barbaridade, já que os números mostram que 32 adolescentes e crianças são assassinados por dia no Brasil. Em relação a violência contra a mulher, a Ministra relatou que só em 2020 o disque 100 tocou 4 milhões e 100 mil vezes. E que agora o governo criou outros meios de comunicação para facilitar as denúncias. “Agora temos o WhatsApp, que facilitou as denúncias. A proteção da mulher tem recebido muitos investimentos também. E faço um chamamento ao sindicato e a todos os micros e pequenos empresários, que me ajudem a cuidar da saúde da mulher, e apoiem o programa “autonomia financeira para a mulher”, criado para ajudar a mulher, qualificando-as e incentivando a empreender.





Outro fator destacado pela Ministra foi o fato de que o ano de 2021 terá um reflexo grave da pandemia. “Em 2021 vamos ter que incentivar muito nossos microempreendedores, porque vai ter muita fome, não vamos conseguir dar o auxílio emergencial durante muito tempo, e não vamos ter emprego para todo mundo agora, e o Simpi ajudando a incentivar o pequeno empreendedor, pode ajudar esse grupo a pensar em sobrevivência. A nossa motivação é salvar vidas. Podemos fazer um ato, e assinar convênios de cooperação entre o Ministério e o Simpi em cada estado, e esse comprometimento será de levar esperança, porque a gente precisa nesse momento reavivar sonhos. “Com isso conto com a ajuda de vocês para que esse trabalho de independência financeira continue a crescer e a gente pode formalizar, e deixo aqui o desafio as micro e pequenas empresas”. Em manifestação ao planejamento da Ministra, o presidente do Simpi de Rondônia , Leonardo Sobral, coloca a instituição à disposição e enaltece – “Nós do Simpi de Rondônia, assim como os Simpi's dos outros estados, apoiaremos a iniciativa, já que o chamamento é para ajudar nosso Brasil. E vamos cumprir nosso papel. Ficamos à espera da ministra em nosso estado, quem sabe inaugurando alguns cursos de aprendizado para as mulheres empreendedoras”, completa Leonardo Sobral, presidente do SIMPI/RO.









AntecipaGov: agora os fornecedores antecipam até 70% de seus contratos





Nessa segunda-feira (8), começou a funcionar o AntecipaGov, programa de antecipação de recebíveis do Governo Federal. Fornecedores que possuem contratos ativos com órgãos da Administração Pública Federal, podem solicitar a antecipação de crédito no valor máximo de até 70% do que ainda têm a receber.





O AntecipaGov permite que fornecedores utilizem seus contratos administrativos como garantia para fazer empréstimos e financiamentos em instituições financeiras credenciadas pelo Ministério da Economia (ME). Até o momento, 11 instituições financeiras estão credenciadas e podem oferecer empréstimos por intermédio do programa. O AntecipaGov estimula a competitividade, já que a análise de crédito e o risco de performance são feitas pelas instituições financeiras participantes, que têm a liberdade de operar de acordo com suas políticas. O processo é totalmente automatizado e centralizado, baseando-se em informações provenientes dos órgãos governamentais. Para mais informações sobre o sistema e consultar o regulamento completo, acesse o gov.br









Melhores cartões sem anuidade para quem é MEI; Confira as ofertas





Quem é MEI precisa ficar atento em relação à divisão das finanças pessoais com as receitas obtidas pela empresa. É por isso que o mais recomendado nesses casos é solicitar um cartão de crédito exclusivo para o negócio. A segmentação no gerenciamento dos recursos ajuda a controlar os gastos, decidir melhor os próximos investimento, além de acompanhar de maneira mais clara quais são os lucros.





Outras vantagens para quem é MEI, e está em busca de um cartão de crédito, são as ofertas de produtos com tarifas e taxas de juros reduzidas, além linhas de crédito com aprovação facilitada e menos burocracia. Por tudo isso, se você é MEI, não deixe de conferir a seguir algumas dicas de cartões para alavancar seu negócio. Hoje há vários instituições financeiras como o Cartão INTER MEI, BNDES MEI, OURO CARD EMPREENDEDOR, C6 Business MEI e o Santander MEI, que oferecem desde TEDS mensais gratuitos como conta corrente pessoa jurídica sem custos mensais, cartão de credito sem mensalidade e até emissão de boletos gratuitamente.





Segurança no trânsito





O Brasil é o quarto país do mundo que mais fere pessoas em acidentes de trânsito. Todos os anos, são em média 40 mil mortos e 250 mil lesionados, segundo Silvio Médici, presidente-executivo da Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito (Abeetrans). Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revelou que essa soma ultrapassa R$ 150 bilhões por ano, quantia superior à economia prevista com a reforma da Previdência Social, que é da ordem de R$ 132 bilhões por ano. Custo este pago por toda a sociedade, afirma Médici. “Todo investimento público ou privado nessa área retornará em melhor qualidade de vida e produtividade, inclusive para as empresas. Oferecer treinamento para uma direção segura e apoiar a fiscalização são exemplos de boas iniciativas”, frisa Médici.