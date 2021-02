Encontrado o primeiro foco de ferrugem asiática na soja em Chapadão do Sul

A Fundação Chapadão informou na tarde desta terça-feira, 16 de fevereiro, que foi encontrado o primeiro foco de ferrugem asiática na soja, na região de Chapadão do Sul.





A soja DM73i75 - em estádio R7, apresentou sintomas, que foram encontrados nesta terça-feira (16) durante trabalho de consultoria dos autônomos Marcio Moura, Ramon Tiago e do Pesquisador Dr. Lucas Fantin, da Fundação Chapadão, que foram os responsáveis pela diagnose.





O foco está em uma plantação da oleaginosa, localizada em uma propriedade rural na divisa do Município de Chapadão do Sul (MS) com Chapadão do Céu (GO).





A Fundação Chapadão conduz um canteiro de sentinela, na Fundação Chapadão e segundo o pesquisador Dr. Lucas Fantin foram detectados esporos nas últimas duas semanas, aumentando o alerta sobre o eventual aparecimento da ferrugem nas áreas comerciais da região.





“Fica o alerta para o avanço da doença nas áreas com semeadura mais tardia. O uso de produtos com características curativas associados a multissítios é importante para se manter o inóculo baixo”, alertou o pesquisador Fantin.





Neste momento é importante que o produtor, seus gerentes e consultores estejam alertas para o surgimento da doença na região, principalmente nas cultivares mais tardias. A colheita da soja já teve início, mas as áreas com cultivares mais tardias necessitam também de total atenção neste momento.





Em caso de dúvida, deve-se entrar em contato com a Fundação Chapadão para mais informações, com Pesquisador Dr. Lucas Fantin – 67-99967-1219.





