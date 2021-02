Pedido do deputado Felipe Orro, Governo autoriza reforma na Escola Cel Lima de Figueiredo, em Maracaju

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul autoriza nesta sexta-feira (19) o início das obras de reforma da Escola Estadual Coronel Lima de Figueiredo, uma das mais tradicionais do município de Maracaju. O deputado estadual Felipe Orro é autor de indicação que solicitou a reforma na instituição de ensino.





Felipe Orro protocolou indicação em 2012 na Assembleia Legislativa e recorda a realidade que alunos e funcionários enfrentavam na Escola Estadual Coronel Lima de Figueiredo. “Muitos pais chegaram a tirar seus filhos da escola para matricular em outras instituições de ensino, pois as condições eram muito precárias no local. Professores e alunos não tinham oportunidade de usufruírem de um ambiente com qualidade de aprendizagem e ensino”, lembra Felipe Orro.





No início do mês, a SED (Secretaria Estadual de Educação) abriu licitação que definiu a empresa responsável por executar a reforma da Escola. O governador Reinaldo Azambuja assina nesta sexta-feira (19) a ordem de serviço que autoriza a execução da obra.





Felipe Orro enaltece que “essa é uma conquista de toda a comunidade de Maracaju. Trata-se de uma Escola tradicional no município, que marcou gerações. É uma grande alegria para mim, enquanto parlamentar, fazer parte desta conquista por ter apresentado esta demanda ao Executivo Estadual e ver o pedido sendo atendido”, finaliza Felipe Orro.





De acordo com a SED, a Escola Estadual Coronel Lima de Figueiredo foi fundada há mais de 91 anos e hoje possui média de 740 alunos matriculados. A instituição oferece turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio, bem como estudantes da Educação de Jovens e Adultos.





ASSECOM