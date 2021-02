Indicações do deputado Rinaldo buscam segurança no trânsito

Duas indicações do deputado estadual Professor Rinaldo Modesto apresentadas na manhã desta quinta-feira (18), durante sessão da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul (ALEMS), buscam melhorias na sinalização de trânsito no perímetro urbano de Campo Grande e em rodovias do Estado.





Em Campo Grande, a indicação endereçada ao diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Janine de Lima Bruno, aponta a necessidade de melhorias na sinalização do cruzamento das ruas Inúbia Paulista com a Enzo Cienteli, no Bairro Jardim Monumento. Já na indicação encaminhada ao superintendente regional do DNIT, Euro Nunes Varanis Junior, a solicitação é para a instalação de um redutor de velocidade no trecho da BR-376 com a MS-147, que liga o município de Vicentina ao distrito de Culturama.





Segundo Rinaldo, as indicações foram elaboradas para atender os pedidos da população que buscam por essas melhorias: "Os motoristas que trafegam por estas localidades se sentem inseguros devido à falta de sinalização adequada e ao alto índice de acidentes. Por isso, encaminhamos as solicitações da população aos órgãos responsáveis e vamos acompanhar para que sejam atendidas o mais rápido possível", completou o parlamentar.





ASSECOM