HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (14)

Áries - 21/03 a 20/04

Cuide da imagem, de necessidades pessoais e jogue a autoestima para cima. Amizade de longa data fará contato. Considere conselhos de alguém experiente e tome decisões financeiras com calma. As informações de hoje cobrarão reflexões. Desfaça confusões de julgamento e não se iluda com aparências ou fake news. Hora de rever valores, conceitos e assumir responsabilidade social.





Touro - 21/04 a 20/05





Diminua idealizações. Talvez precise alongar prazos para concretizar as mudanças que deseja na carreira e na vida pessoal. Aproveite o domingo para analisar detalhes de um projeto profissional, repensar o futuro e ajustar planos. Perspectivas de crescimento financeiro serão positivas, embora a busca da missão e de maior realização profissional seja o foco principal neste momento.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Domingo gostoso para colocar a conversa em dia com amigos, ficar por dentro das novidades e planejar uma viagem especial. Um assunto jurídico que não sai da cabeça ganhará visão mais clara hoje. Siga dicas de uma amizade e consulte um especialista. O universo conspirará a seu favor. Você encontrará portas abertas para concretizar projetos. Espere por apoios e convite de prestígio.





Câncer - 21/06 a 21/07





Troque confidências, exponha sentimentos e aprofunde o diálogo com alguém da sua confiança sobre assuntos íntimos e existenciais. Aproveite o domingo para visualizar onde quer chegar. Decisões sobre a carreira e o futuro ganharão nitidez e visão realista hoje. Revise estratégias, elabore planos e fortaleça sua segurança interior. Cultive a paz de espírito e a serenidade.





Leão - 22/07 a 22/08





Conversas de hoje fortalecerão a confiança numa relação especial. Esclareça dúvidas e planeje uma viagem longa com antecedência. Hora de expandir os horizontes e a rede de relacionamentos. Mantenha a fé. Mesmo que pareça difícil neste momento, você estará perto de abrir novo caminho na carreira e de assumir mais poder. O domingo trará prestígio e panorama positivo para o futuro.





Virgem - 23/08 a 22/09





Sentimentos profundos marcarão este domingo. Talvez precise trabalhar ou planejar a agenda da semana. Conte com parceiros dedicados e esclareça dúvidas e detalhes de um negócio ou atividade em outra localidade. Otimismo, fé e harmonia nos relacionamentos próximos manterão o astral em alta. Cuidados meticulosos com a saúde e o corpo trarão benefícios. Discipline a rotina.





Libra - 23/09 a 22/10





Resolva suscetibilidades nos relacionamentos com posicionamento claro e objetividade. Hora de eliminar inseguranças com maturidade e aceitação dos limites impostos pela realidade. Alguém especial de longe alimentará o coração com esperanças e alegrias inesperadas. Mantenha a mente aberta a novas experiências e encontre soluções originais. Amor com planos de longo prazo.





Escorpião - 23/10 a 21/11





O domingo trará soluções para antigos problemas. Cuide da saúde, converse com a família e siga orientações. Atividades gostosas em casa darão sensação de proteção. Aproveite o domingo para esclarecimentos, reflexões e entendimento do passado. Resgate um relacionamento e fortaleça bases afetivas. Nova fase no amor. Tudo aberto para um novo começo. Mudanças à vista!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Caminhe, respire, troque ideias com o par, ou alguém especial. O domingo abrirá a mente e despertará seu interesse por novos temas. Ouça conselhos e questione conceitos. Interações nas redes surpreenderão e ativarão sua criatividade. Você poderá finalizar um projeto e iniciar outro. Aproxime irmãos, ou filhos, com palavras motivadoras e encurte distâncias com videochamadas.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Assuntos delicados do passado ou da família serão vistos por uma perspectiva diferente. Hora de curar o coração e firmar raízes. A saudade baterá forte hoje. Fique com as boas lembranças e não remoa ressentimentos. Valores afetivos superarão os materiais, embora a fase seja positiva para ampliar recursos e fortalecer as bases financeiras também. Planeje compras.





Aquário - 21/01 a 19/02





Contatos com irmãos ou parentes próximos serão carregados de emoção neste domingo. Escolha bem as palavras nas interações de hoje e não brinque com coisa séria. Nem todo mundo entenderá seu senso de humor ou maneira de pensar. Com Mercúrio retrógrado em seu signo, evite mal-entendidos. Hora de rever objetivos pessoais e expandir o projeto de vida. Comece novo ciclo!





Peixes - 20/02 a 20/03





Reflita sobre investimentos e decisões financeiras, faça contas e planeje o orçamento. O domingo trará mais segurança e promessa de estabilidade. Confie na intuição. Fase de sintonia com a espiritualidade e força interior. Você encontrará novas maneiras de ganhar dinheiro. Ligue o radar nas oportunidades de trabalho ou de negócio. Amor com projetos em comum, detalhe planos.









Por: ROSA DI MAULO





