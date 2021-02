Homem de 57 anos morre carbonizado durante incêndio em MS

Corpo da vítima foi trazido para o Imol de Campo Grande, para perícia

Residência foi destruída por incêndio ©Rodrigo dos Santos/Repórter Ribas

Carlos Panisa Dutra, de 57 anos, morreu carbonizado em incêndio ocorrido no sábado (13), na região do Parque Estoril, em Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande. O corpo foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), na Capital, para perícia.





Conforme boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada pela Polícia Militar, a respeito do incêndio em uma residência na Rua João Fontebassi. Os investigadores foram ao local, porém, não puderam entrar quando chegaram, pois ainda havia muito fogo no interior do imóvel.





O caminhão-pipa ainda não havia chegado. Porém, assim que chegou, foi possível retirar a vítima do local. Não há informações sobre as circunstâncias dos fatos. A perícia colheu informações que podem auxiliar na identificação da origem das chamas. O caso foi registrado como morte a esclarecer.









