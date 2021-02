Domingo com períodos de sol e pancadas isoladas de chuva

As condições esperadas para este domingo (14) em Mato Grosso do Sul são parecidas com as de ontem. Pela manhã o sol aparece entre nuvens e haverá aumento de nebulosidade ao longo do dia.





O calor e a umidade podem provocar pancadas isoladas de chuva a partir da tarde e que podem vir acompanhadas de raios.





O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu aviso de chuva com acumulados de até 50 milímetros e ventos intensos para as regiões do bolsão e pantaneira.





A umidade relativa do ar possui variação estimada entre 60% a 100% e o vento pode ter intensidade fraca a moderada com rajadas em todo Estado.





As temperaturas em Mato Grosso do Sul neste domingo podem registrar mínima de 17°C e máxima de 32°C conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Para a capital a variação está estimada em 21°C a 28°C.













Por: Mireli Obando