Fim de semana terá predomínio de sol, ar seco e temperaturas amenas

Nesta sexta-feira (5) Mato Grosso do Sul ainda sentirá reflexos do ciclone extratropical que se formou na costa sul do Rio Grande do Sul (RS) e associado a uma frente fria provocou temporais em diversas regiões brasileiras.





As condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) são de nebulosidade com possibilidade de chuva durante a manhã. Já no período da tarde, as instabilidades diminuem e o céu fica parcialmente nublado a claro, sem expectativa de chuva e com ligeira queda na temperatura.





O mesmo deve ocorrer durante o fim de semana em todas as áreas. O ar seco de origem polar vai predominar sobre Mato Grosso do Sul. Essas condições vão reduzir a temperatura e a disponibilidade de umidade no ar, deixando o estado com predomínio de sol, poucas nuvens e baixa possibilidade de chuva por alguns dias.





Nesta sexta, a umidade relativa do ar possui variação estimada entre 100% a 40%, ao longo do dia e o vento de intensidade fraca.





As temperaturas podem registrar mínima de 14°C e máxima de 33°C, sendo a região norte e pantaneira as mais quentes do dia.









Por: Mireli Obando