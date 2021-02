HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (5)

Áries - 21/03 a 20/04

Motive a equipe, amplie amizades e pense coletivamente. Ações solidárias fortalecerão sua posição no grupo. A semana terminará com trocas enriquecedoras e decisões financeiras. Somar forças será fundamental, saiba em quem confiar. Elimine vazamentos de dinheiro. Impulsividade e gastos impensados poderão causar problemas de orçamento. Viagem no fim do dia favorecerá o amor.





Touro - 21/04 a 20/05





Associações e parcerias estarão em destaque. Desenhe planos de longo prazo, firme uma aliança importante e invista no seu futuro. A semana terminará com visão estratégica e decisões sérias numa relação de trabalho. Você encontrará as pessoas certas e os recursos necessários para concretizar um projeto inovador que trará maior autonomia e liberdade. Mude padrões no amor.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





A fé moverá montanhas, se for preciso. Embarque numa onda de energia positiva e rompa suas próprias barreiras. Momento de revalorizar a vida, abandonar preconceitos e expandir horizontes. Altere datas de viagem com o par, ou amigos. Planos de longo prazo trarão segurança. Conexões com amizades de longe, convite de prestígio e clima romântico no amor darão sabor ao dia.





Câncer - 21/06 a 21/07





Fase de mudanças profundas, reflexões sobre a vida e de respostas existenciais. Planeje o futuro, conquiste novas amizades e renove o ambiente social. A semana terminará com sucesso e motivação no trabalho. Dobre a atenção com a saúde, cuide do corpo e curta os pequenos prazeres rotineiros. A semana terminará com clima íntimo e privacidade. Cultive a paz interior.





Leão - 22/07 a 22/08





Clima carinhoso com os filhos, ou o par, muita criatividade e entusiasmo com novos projetos encerrarão a semana com esperanças. Aprofunde o tom das conversas e encare assuntos delicados com uma amizade. O foco nos relacionamentos abrirá portas na carreira. Decida rumos e invista num futuro com mais liberdade. Firme conexões internacionais e associações. Amor em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Mude filosofias, conquiste prestígio e dê um salto na carreira. Hora de usar seu poder de influência para fazer diferença no mundo. Uma oportunidade de trabalho surgirá de maneira surpreendente. Trabalho remoto permitirá passar mais tempo fora ou até mesmo mudar para outro lugar. Realize um sonho antigo e melhore a qualidade de vida. Invista em conforto, segurança e harmonia familiar.





Libra - 23/09 a 22/10





A semana terminará com conquista pessoal relevante, esperanças e muitos motivos para ficar de bem com a vida. Conte com ótimo desempenho em apresentações, entrevistas, contatos e provas. Boas perspectivas de passar num concurso, concorrência ou processo de seleção. Eleve o prestígio e respeite seus talentos. Autoconfiança será um fator importante nesta fase. Pesquise cursos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Vontade de mudar o projeto de vida radicalmente não faltará. Sonhos ganharão nitidez. A semana terminará com fortes emoções e clima mágico no amor. Solte a imaginação e esquente o clima da vida íntima. Assuntos de família terão andamento lento, porém positivo. Dê um passo por vez na direção de maior estabilidade material e afetiva. Mercúrio retrógrado trará entendimento do passado.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Diminua a velocidade e ouça a voz interior. A intuição estará aguçada, hoje. Bom para realizar um sonho de moradia ou da vida familiar. Conexões de trabalho estarão aquecidas durante todo o mês. Mesmo com andamento lento, suas ideias emplacarão. Impulsione novo projeto e inove a atuação. A semana terminará com novidades que abrirão a cabeça. Cuide da saúde com atividade física.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Caminhos de trabalho e crescimento financeiro ficarão mais iluminados, hoje. Mercúrio retrógrado trará reflexões de valores e análises mais precisas de como fechar contas e equilibrar o orçamento. Investimentos serão repensados. Colha informações e aguarde o momento certo para tomar decisões definitivas. A semana terminará com sonhos. Relaxe e respire novos ares.





Aquário - 21/01 a 19/02





Clima carinhoso e animado nas atividades de grupo e interações com amigos. Conte com grande empatia em novas amizades e harmonia com a equipe. Escolhas serão feitas com maior segurança, hoje. Aproveite o movimento retrógrado de Mercúrio em seu signo para detalhar planos e repensar a vida. Objetivos pessoais e interesses poderão mudar. Transforme padrões e ganhe mais liberdade.





Peixes - 20/02 a 20/03





Mude a maneira de pensar, renove conceitos e encerre um longo ciclo. Esta fase que antecede seu aniversário trará autoconhecimento e maior segurança interior. As comunicações estarão aceleradas. Amplie contatos, descubra novidades e impulsione a carreira. A semana terminará com ótimas perspectivas para o futuro, projeção profissional e oportunidade de crescimento financeiro.









Por: ROSA DI MAULO





***