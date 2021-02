Senadora Soraya Thronicke é considerada a melhor parlamentar do MS

Levantamento feito pelo Portal Ranking dos Políticos avalia o combate aos privilégios, ao desperdício e à corrupção

A senadora Soraya Thronicke (PSL) ocupa o 1º lugar como a melhor parlamentar do Mato Grosso do Sul, entre senadores e deputados federais, segundo levantamento feito pelo portal Ranking dos Políticos. A organização, que é independente e apartidária, leva em consideração critérios como combate aos privilégios, ao desperdício e à corrupção no poder público. De um total de 582 parlamentares avaliados, a senadora Soraya está em 27º lugar no ranking geral.





Segundo o site, iniciativas legislativas relevantes também contam pontos para classificação no ranking. Os dados são avaliados de acordo com presenças nas sessões, economia de verbas, processos judiciais e votações dos parlamentares nas decisões mais importantes do Congresso.





“Esse é o reflexo no nosso trabalho em favor do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Fico honrada e só tenho a agradecer o apoio de todos, retribuindo com a mesma dedicação, honestidade e muito trabalho. A população de bem pode contar comigo para ajudar a promover o desenvolvimento do país. Tenho certeza que estou no caminho certo”, afirma Soraya.





Reconhecimento





Em apenas dois anos de mandato, a senadora Soraya Thronicke já coleciona alguns reconhecimentos pelo seu trabalho. Por dois anos seguidos, esteve entre os senadores mais votados no Prêmio Congresso em Foco, que tem a finalidade de distinguir os melhores parlamentares do Congresso Nacional e estimular a sociedade a acompanhar seus representantes de modo ativo, assim como a participar plenamente da vida política. Além disso, sempre esteve ocupando as primeiras colocações nas avaliações do Ranking dos Políticos.





ASSECOM





***