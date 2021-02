Deputado Pedro Kemp exige presença de assistentes sociais e psicólogos nas escolas

O deputado estadual Pedro Kemp (PT) registrou nesta quinta-feira (11) um requerimento de informações ao excelentíssimo senhor Reinaldo Azambuja, Governador do Estado, com cópia a excelentíssima senhora Maria Cecília da Motta, Secretária de Estado de Educação, solicitando informações acerca das medidas necessárias à implementação nas escolas da rede estadual de Ensino, a presença de profissionais de psicologia e do serviço social conforme determinado na lei federal 13935/2019 que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas escolas da rede pública de ensino.





Segundo a lei federal, o prazo para a efetivação da presença de assistentes sociais e psicólogos nas escolas para atender não somente os estudantes, mas também os profissionais de Educação era de um ano e até o presente momento não há notícias de que a lei tem sido cumprida.





ASSECOM