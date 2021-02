Prefeito de Batayporã é o mais novo filiado a Aprefex-MS

Caravina durante visita ao prefeito Germino Roz ©Jeferson Souza

O prefeito de Batayporã, Germino Roz (PSDB), é o mais novo membro efetivo da Aprefex-MS (Associação dos Prefeitos e Ex-prefeitos de Mato Grosso do Sul).





Exercendo seu primeiro mandato à frente da prefeitura local, localizada no Vale do Ivinhema, Germino recebeu na quarta-feira (10) a visita de cortesia do presidente da Aprefex-MS e ex-prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, com quem conversou, visitou obras e pontos prioritários da cidade.





Caravina, que administrou Bataguassu por oito anos e presidiu a Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) por dois mandatos, aproveitou para compartilhar experiências da gestão pública.





Além do prefeito, participaram da reunião o vice-prefeito Cacildo Paião (PSD) e o presidente da Câmara de Vereadores, João Paulo Souza (PODE).





Apesar de exercer seu primeiro mandato como prefeito, Germino já foi vereador da cidade e atualmente é vice-presidente do Codevale (Consórcio Público de Desenvolvimento do Vale do Ivinhema).





A filiação de mais um prefeito faz parte do processo de estruturação da entidade que tem pouco mais de um ano de existência.





No último dia 4, o prefeito da cidade de Costa Rica, Delegado Cleverson (PSDB), assinou a sua filiação, durante visita que fez a sede da associação, em Campo Grande, após trocar impressões com Caravina.





Na conversa com o prefeito de Batayporã, Caravina expôs a importância jurídica da Aprefex-MS para os atuais gestores e para aqueles que já entregaram seus mandatos, observando que enquanto a Assomasul cuida dos interesses dos municípios, o papel da Aprefex-MS é zelar pelos direitos e deveres pessoais de seus associados.





O dirigente também falou dos planos da diretoria visando o fortalecimento da entidade, cujo objetivo é ampliar sua estrutura física, incluindo atendimentos social, assistência médica, esportiva, representativa, além do importante papel jurídico para propor demandas junto aos órgãos de controle externo, entre outras atribuições.





Por: Willams Araújo