ALCINÓPOLIS| Prefeito Dalmy Crisóstomo participa de reunião com a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina

Nesta quinta-feira (11/02) o prefeito Dalmy Crisóstomo participou de uma reunião com a Ministra Tereza Cristina, em Brasília.





Na oportunidade, Dalmy solicitou juntamente com o Vice-prefeito Valter Roniz e os vereadores, máquinas e equipamentos para atender a Agricultura Familiar em nosso município.





Foi solicitado para a Ministra, 02 tratores, 01 plantadeira e 01 roçadeira.





A Ministra se comprometeu em atender os pedidos e Alcinópolis em breve será contemplado com as máquinas e equipamentos solicitados em conjunto com o Poder Legislativo.





Fonte: ASSECOM





