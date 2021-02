Deputado Evander Vendramini e prefeitos pantaneiros cobram agilidade na recuperação das pontes da região do Nabileque

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) esteve na sede da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) na manhã desta terça-feira, 23, para discutir a situação das pontes da bacia do Nabileque, região pantaneira de Mato Grosso do Sul, entre a Serra da Bodoquena e o Rio Paraguai.





Conforme o progressista, as pontes de madeira foram destruídas por incêndios durante a estiagem do ano passado e, à época, o Governo do Estado se propôs a substituí-las por pontes de concreto. “A Agesul já tem os projetos para as novas pontes. No entanto, devido a procedimentos como de licitação, isso leva tempo. Por isso, estamos aqui para pedir agilidade”, informou o parlamentar.





Evander cobrou ainda que a Agesul faça desvios e novos acessos para garantir a trafegabilidade no local, com a manutenção das estradas. “Precisamos de mais agilidade na finalização dessas obras, porque elas vão facilitar o deslocamento, principalmente durante a cheia, do gado, além de facilitar o transporte e escoamento da produção agrícola e o acesso dos estudantes às escolas”, defendeu Evander.

Participaram da reunião o presidente da Assomasul, prefeito de Nioaque, Valdir Júnior, os prefeitos de Anastácio, Nildo Alves de Albres, de Corumbá Marcelo Iunes, e de Miranda, Edson Moraes de Souza, o presidente da Alems, deputado Paulo Correa, o ex-prefeito de Rio Verde, Mário Kruger, o diretor de manutenção de rodovias da Agesul, Mauro Azambuja Rondon, e produtores rurais da região do Nabileque.









Por: Adriana Viana