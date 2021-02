COSTA RICA| Prefeito Cleverson destaca trabalho da segurança pública durante entrega de viaturas

O prefeito Cleverson Alves discursou durante a entrega de 127 viaturas, na tarde de segunda-feira (22), sobre as ações de segurança promovidas pelo governo estadual. Cleverson, que é policial há quase 30 anos e delegado de Polícia Civil licenciado, destacou que o Governo do Estado está investindo cada vez mais no interior.





“Vimos a atuação deste governo nas cidades do interior, mandando mais viaturas, equipamentos e pessoal para atuar nos municípios. Essas viaturas chegam em um momento importante para reforçar a segurança de nossas cidades”, ressaltou.





Ao todo 43 veículos na Capital e os outros 84 para atender 63 municípios do interior do Estado.





Com investimento de R$ 23,8 milhões, as viaturas adquiridas por meio de quatro processos de compra fazem parte de uma parceria firmada entre Governo do Estado, bancada federal e Ministério da Justiça.





Das 82 viaturas destinadas à Polícia Civil, 26 ficarão na Capital e 56 vão para as delegacias do interior – 47 municípios serão beneficiados.





Além da nova viatura, Costa Rica também terá reforço com a presença de um novo delegado de Polícia Civil. O prefeito também atua para aumentar o efetivo da Polícia Militar. “Por experiência própria, sabemos que o trabalho depende do efetivo e estamos solicitando mais policiais militares para atuar em Costa Rica”, destaca.





ASSECOM