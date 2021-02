DOURADOS| Em Brasília, Alan participa de reunião da bancada federal e de evento no Palácio do Planalto

O prefeito de Dourados, Alan Guedes, está em Brasília, nesta terça-feira (23), para reunião com a bancada federal. O prefeito leva na bagagem uma série de ofícios sobre projetos considerados importantes para a cidade. Assim como conseguiu recursos de R$ 9,2 milhões para a Funsaud com o governo do Estado, Alan também quer o apoio dos deputados e senadores para outras demandas do município.





O prefeito vai pedir apoio da bancada para projetos na área da saúde, infraestrutura, assistência social, arte e cultura e tecnologia. “Temos que manter esse canal de comunicação com os nossos deputados e senadores sempre aberto. É por meio da ação coletiva e individual de cada um deles que Dourados pode conseguir recursos federais estratégicos”, disse Alan.





Palácio do Planalto





Além da reunião com a bancada federal, Alan Guedes participará na tarde desta terça, no Palácio do Planalto, do Lançamento da Agenda do Novo Prefeito Mais Brasil.





Neste evento, será apresentado o Guia do Novo Prefeito + Brasil, que contém orientações e ferramentas para apoiar a equipe na gestão dos primeiros cem, duzentos e 365 dias de mandato, com formato interativo, fontes de recursos, vídeos, dicas e diversos materiais de apoio feitos por especialistas.





Também serão disponibilizadas oportunidades de capacitação e canais de comunicação desenvolvidos para aproximar o gestor público municipal cada vez mais do Governo Federal e instituições parceiras dos municípios.





A cerimônia tem a previsão de participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, além de representantes do Tribunal de Contas da União, Ministério da Secretaria de Governo, parlamentares e outras pastas que colaboram com a agenda.





ASSECOM