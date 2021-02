Deputado Barbosinha pede urgência na votação de projeto que prorroga validade de concurso da Agepen

Foi decidido pelos deputados estaduais que na Ordem do Dia desta quarta-feira (10) o projeto do Executivo que suspende os prazos de validades dos concursos públicos já homologados no Mato Grosso do Sul, em especial o da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), vai entrar na pauta da votação.





A decisão foi tomada após o deputado Barbosinha (DEM-MS) alertar sobre o vencimento do prazo de validade do concurso da Agepen, que expira em março de 2020, e solicitar aos colegas urgência no processo de votação.





“Solicitamos a colaboração dos nobres pares desta Assembleia Legislativa e essa urgência para que inúmeros remanescentes do concurso da Agepen não sejam prejudicados com a falta da prorrogação da validade do concurso. Estamos atuando ao lado de todos os aprovados há algum tempo para que esse prazo se estenda e como isso precisa ser feito através de legislação, não podemos perder o prazo para aprovar essa lei na Casa. Os aprovados teriam percas irreparáveis se esse projeto não for votado antes de terminar a validade que está vigente, que é março de 2020”, justificou.





O projeto vai entrar na pauta após análise do parecer do deputado Barbosinha, favorável a proposta, na Comissão de Finanças e Orçamentos. Os votos serão coletados na tarde desta terça-feira (9).





No final do ano um acordo em que o deputado esteve presente, negociando com o Governo do Estado, o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel, assegurou que o Executivo prorrogaria o prazo de validade do concurso lançado em 2015 até 2022.