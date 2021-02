JBS inicia construção de fábrica em SP que será referência em sustentabilidade

Novo empreendimento, em Presidente Epitácio, sediará indústria de peptídeos de colágeno bioativos e gelatina; aportes no município irão totalizar R$ 280 milhões

A JBS iniciou em janeiro a obra de uma nova fábrica para a produção de gelatina e peptídeos de colágeno bioativos na cidade de Presidente Epitácio, em São Paulo. Com investimentos de R$ 280 milhões no município até o fim do ano, a Companhia vai abrir 400 novos postos de trabalho na região durante o período de obras e a previsão é de que a unidade passe a operar no início de 2022.





A planta será referência em sustentabilidade e, dentre as ações previstas, estão a reciclagem total do descarte de embalagens usadas no processo, reuso e tratamento de água, áreas de trabalho com iluminação natural e equipamentos modernos que reduzem o desperdício de energia. A diretora à frente do negócio, Claudia Yamana, explica ainda que será feito o plantio de 189.200m² de árvores de espécies nativas nos próximos 240 meses, além da emissão de créditos de carbono e área de tratamento de efluente quatro vezes maior que a área da fábrica.





“Procuramos as melhores práticas de sustentabilidade para serem aplicadas na nova unidade e faremos a gestão consciente de todos os recursos, além da geração de empregos para a região. Atuaremos em parceria com a JBS Ambiental na gestão de resíduos sólidos e também com outros negócios do grupo, de forma que a cadeia de sustentabilidade seja completa e gere valor agregado à Companhia”, afirmou Claudia.





O novo negócio fará parte do grupo de empresas da JBS Novos Negócios, que reúne operações que transformam os coprodutos e materiais não aproveitados do processamento da carne bovina, suína e de aves em produtos de alto valor agregado, como biodiesel, colágeno, fertilizantes, envoltórios para embutidos, rações, insumos fármacos, materiais de higiene e limpeza, entre outros, comercializados no mercado brasileiro e exportados para mais de 40 países. Além disso, inclui empresas de serviços estratégicos para a JBS, nos segmentos de embalagens metálicas, trading, transportes, reciclagem e gestão de resíduos.





