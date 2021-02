BATAGUASSU| Câmara Municipal realiza 1ª Reunião Ordinária de 2021

©Micael Nunes

A Câmara Municipal de Bataguassu realizou ontem, dia 8 de fevereiro, às 18h30 (horário de Brasília), a 1ª Reunião Ordinária do ano de 2021. Presidida pelo vereador Maurício do XV (PSDB), a Sessão permaneceu aberta ao público, levando em consideração as normas de distanciamento social e o uso obrigatório de máscara.





Na ocasião, foram apresentados 5 requerimentos, a maioria, solicitando informações relacionadas a área da saúde pública e de manutenção urbana. Os requerimentos nº 0003, de autoria do vereador André Bezerra (PDT), que solicita informações sobre o procedimento para a conquista da escritura e registro de imóveis dos moradores do Jardim Santo Antônio que foram contemplados com moradias habitacionais recentemente; e o de nº 0005, de autoria do vereador Cleyton Rodrigo da Silva (Podemos), que requer que seja informado o calendário de castração de cães e gatos no município e a estimativa de castrações para o ano de 2021 foram aprovados por unanimidade.





Houve ainda um requerimento oral apresentado durante a Sessão pelo vereador Cleyton Rodrigo da Silva (Podemos), que solicitou a presença do secretário municipal de Saúde, Geison dos Santos Nascimento nas dependências da Casa de Leis para prestar esclarecimentos relacionados aos problemas ocorridos no Pronto Socorro Municipal no último mês de janeiro (falecimento de uma criança de 1 ano; e duas mulheres grávidas que alegam terem perdido os bebês por falta de atendimento médico no Pronto Socorro).





Foram apresentadas 25 indicações por parte dos vereadores, reivindicando melhorias nas áreas de infraestrutura e saúde.





Na palavra livre, os vereadores Dr. Eder do Nascimento Moraes (Podemos), Enivaldo Vieira Marques (PSDB) e Cleyton Rodrigo da Silva (Podemos) teceram duras críticas a atual administração municipal alegando que o colapso vívido pela saúde é culpa da própria gestão.





Os vereadores Jaime Aragão da Silva (Podemos) e Eliane de Oliveira Souza (PSDB) destacaram em suas falas que é preciso averiguar os fatos e buscar sanar os problemas; e se disseram solidários aos familiares e amigos da bebê falecida que estiveram presentes na Reunião Ordinária.





SERVIÇO





A 2ª Reunião Ordinária será realizada no dia 12 de fevereiro, sexta-feira, às 18h30 (horário de Brasília). A Câmara de Vereadores de Bataguassu fica localizada na rua Recanto, 82, no bairro Jardim Santa Luzia. As Sessões estão abertas ao público (capacidade para 42 lugares), respeitando as normas de distanciamento social e o uso obrigatório de máscara.





Há a opção de acompanhar a atividade de forma online, através do site https://cmbataguassu.ms.gov.br









***