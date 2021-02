BATAGUASSU| No Município, 64 famílias assinam contratos do Programa Habitacional

Sessenta e quatro famílias bataguassuenses assinaram ontem, dia 26 de fevereiro, os contratos do Programa FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) Subsidiado, que visa financiar por intermédio da Caixa Econômica Federal, com recursos do FGTS e subsídios federal e do Estado; em parceria com o município, a construção de unidades habitacionais. A

solenidade, que seguiu os protocolos de biossegurança devido a pandemia da Covid-19 foi realizada às 14h30 (horário de Brasília), no Centro de Eventos "João Leme".





O programa é direcionado para famílias com renda entre R$ 1.350 a R$ 4.850 mil e que atendam a requisitos como não ter casa própria, não ter sido beneficiado por nenhum outro programa habitacional ou ter recebido subsídio do FGTS; não ter restrição cadastral além do cidadão possuir capacidade para o pagamento do financiamento.





Em Bataguassu, as 64 moradias habitacionais estão em fase de construção em uma área destinada pelo município localizada no bairro Residencial Jardim São Pedro e possuem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço com acessibilidade e infraestrutura básica.





Uma das contempladas, a moradora Claudinéia Máximo da Cruz comentou sobre a felicidade de conquistar o sonho da casa própria. "O sentimento é de conquista, de um sonho que agora vai ser concretizado e que estávamos em busca por algum tempo. A gente espera que tenham mais benefícios para a população. Estou muito contente, não só por mim como pelas outras pessoas que terão a sua moradia em breve".





Durante o ato de assinatura dos contratos, a vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, Zélia Bonfim das Virgens, parabenizou as famílias presentes pela concretização do sonho da casa própria. "Estou muito feliz por todas as 64 famílias que estão realizando um grande sonho e saindo do aluguel. O imóvel representa um novo ciclo em suas vidas além de garantir conforto e segurança as suas famílias. Parabéns a todos pela conquista".





A diretora - presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab-MS), Maria do Carmo Avesani Lopez frisou que o Governo do Estado tem trabalhado para promover programas habitacionais nos municípios e salientou que a soma de esforços viabilizou o acesso das famílias as moradias.





"O Programa FGTS Subsidiado é o resultado da parceria entre Governo do Estado, município, as famílias contempladas juntamente com a entidade organizadora Conssol e CEF. São mais 64 famílias que poderão ter a casa própria com toda a infraestrutura. O objetivo do programa é permitir que pessoas consigam através do próprio salário ter uma casa”, disse ela.

Em seu pronunciamento, o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) comentou sobre a felicidade em poder assinar os contratos das 64 moradias do Programa Habitacional FGTS Subsidiado e destacou que já está em contato com parlamentares em busca de recursos para a construção de mais unidades habitacionais em Bataguassu.





"Temos uma meta em nossa gestão, que é construir 1 mil casas populares. Já estamos trabalhando em busca de parcerias e viabilizando a aquisição de uma área de 10 alqueires que será destinada para a construção de conjunto habitacional. Acreditamos que conseguiremos reduzir o déficit habitacional de Bataguassu nos próximos anos", salientou o prefeito.





Referindo-se a Agehab-MS, o prefeito pediu apoio da entidade além da CEF para ser parceiro do projeto. "Temos uma expectativa grande nesse projeto e o objetivo é proporcionar moradias para os mais necessitados", reforçou.





Além das famílias contempladas com o programa, estiveram presentes no evento, a vereadora Eliane Souza; o gerente da Caixa Econômica unidade de Bataguassu, Almir Mortean Flores; o diretor-presidente da entidade Conssol, Auro Silva além dos secretários municipais de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Mário Miguel; e de Esportes e Lazer, João Carlos Kotai.





Vistoria





Na mesma data, Akira Otsubo acompanhado por Maria do Carmo estiveram em visita as 64 moradias habitacionais. Anteriormente, na Prefeitura, uma reunião tratou sobre o programa de regularização fundiária, que está em andamento no município.





ASSECOM