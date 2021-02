Adolescente de 15 anos morre após picape carregada de bebidas sair da pista e capotar em rodovia de MS

Motorista de 23 anos ficou ferido. Carga seria entregue em uma conveniência de Jaraguari.

Veículo parou com as quatro rodas para cima ©PRF/Divulgação

Um adolescente de 15 anos morreu em acidente sexta-feira (26), na BR-163, em Jaraguari, a 43 quilômetros de Campo Grande. Ele era passageiro de uma picape conduzida por um rapaz de 23 anos que ficou ferido.





De acordo com a polícia, o motorista perdeu o controle da direção do veículo ao mudar de faixa. O carro saiu da pista de rolagem, passou por um barranco, capotou e parou com as quatro rodas para cima na vegetação.





O rapaz e o adolescente foram arremessados do veículo. O garoto morreu no local. O motorista foi levado por socorristas da concessionária que administra a via para a Santa Casa de Campo Grande em estado grave.





O veículo levava bebidas da capital sul-mato-grossense para uma conveniência de Jaraguari.

Carro saiu da pista e foi parar em meio à vegetação — Foto: PRF/Divulgação